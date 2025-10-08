Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"

Şeful ANAF a explicat de ce inspectorii au forţat uşa casei pe care i-au confiscat-o lui Iohannis şi a dezvăluit ce au găsit înăuntru. Sursă foto: Hepta

Adrian Nica a afirmat, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, care au fost motivele pentru care inspectorii au forţat uşa casei de la Sibiu, pe care i-au confiscat-o lui Klaus Iohannis. De asemenea, şeful ANAF a punctat că statul "va solicita suplimentar de plata sumei" pe care soţii Iohannis o datorează "şi măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului".

"Referitor la acțiunea ANAF, derulată în Sibiu, în strada Nicolae Bălescu, nr. 29, ţin să fac câteva precizări. Colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soţi pentru a preda imobilul. Aceştia au răspuns, prin avocat, că nu deţin cheia aferentă imobilului şi consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare.

Aflaţi în această situaţie, colegii noștri au forţat una dintre intrări şi au pătruns în interiorul imobilului. Aici, au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo. Au constatat că imobilul se află în stare de degradare şi că, într-una dintre uşi, se află cheia imobilului", a afirmat Adrian Nica.

În continuare, şeful ANAF a transmis că instituţia pe care o reprezintă "va solicita suplimentar de plata sumei" pe care soţii Iohannis o datorează statului "şi măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat".

"Între ANAF şi cei doi soţi au existat corespondenţe pe două paliere. O dată în ceea ce priveşte predarea imobilului, unde aceştia au menţionat prin avocat că nu deţin cheia şi că, prin urmare, nu se pot prezenta la predarea imobilului. Pe celălalt palier, aceştia au solicitat explicaţii privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicaţii. Până la prezenta dată, nu avem indicii că cei doi soţi doresc să achite sumele datorate.

ANAF va proceda la inițierea acţiunii în Instanţă faţă de cei doi soţi şi va solicita suplimentar de plata sumei şi măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat", a mai declarat Adrian Nica.

Fostul președinte Klaus Iohannis fusese notificat de ANAF să dea înapoi banii pe casa din Sibiu. Imobilul a fost pierdut în instanță definitiv de soții Iohannis. Timp de 17 ani au închiriat această casă unei bănci comerciale. Casa a fost obținută pe acte false.

Soţii Iohannis datorează aproximativ 1 milion de euro

Conform surselor citate de Antena 3 CNN, soții Iohannis trebuie să mai dea înapoi și bani: aproape 1 milion de euro. Suma reprezintă venituri din chiriii care nu li se cuveneau, la care se adaugă penalități și dobânzi.

Potrivit unor surse, la jumătatea lunii august, familia Iohannis a primit o notificare prin care era informată că datorează 4,7 milioane de lei (circa 929.000 de euro). Suma reprezintă veniturile din chirii obținute pentru jumătatea de spațiu comercial retrocedat, între anii 2001 și 2015, și recuperat ulterior de stat.