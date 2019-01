Liderul PNL acuză: „PSD are ceva de ascuns!”

PSD are ceva de ascuns, a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban, făcând referire la faptul că viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu a recunoscut că a minţit procurorii în legătură cu protestul din 10 august 2018, liberalul fiind de părere că atunci „Jandarmeria nu a intervenit de capul ei”, ci a executat un ordin politic.



„Aici, ce este important de constatat este faptul că PSD are ceva de ascuns. Dacă PSD a determinat un membru al PSD cu o răspundere atât de importantă, cum e răspunderea de viceprimar al Capitalei, să mintă privitor la evenimentele din 10 august, în faţa procurorilor, înseamnă că PSD are ceva de ascuns. Ce poate să aibă de ascuns altceva decât implicare în reprimarea brutală a manifestanţilor paşnici din 10 august”, a spus Ludovic Orban, joi, într-o conferinţă de presă la sediul PNL.



El şi-a exprimat încrederea că procurorii vor cerceta cele peste 800 de plângeri depuse de „cetăţenii agresaţi fără motiv, de cetăţenii care au suferit răni, vătămări corporale, de cei care au fost supuşi unui tratament agresiv din partea forţelor de ordine”, iar adevărul se va afla.

