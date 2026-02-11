Marinescu, după a cincea amânare a reformei pensiilor magistraților: „Nu există soluții miraculoase”. Ce spune despre sesizarea CJUE

Ministrul Justiției, Radu Marinescu. Foto: Agerpres

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus miercuri că intenția de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) de CCR este „un instrument de apărare”. Ministrul a subliniat, în direct la Antena 3 CNN, că „nu există soluții miraculoase”. „Orice soluție, inclusiv prin Parlament, trebuie să respecte niște principii”, a spus el.

„Eu pot să vă răspund din perspectiva competențelor mele. În momentul de față, sesiunea este în afara sferei justiției, fie din perspectivă administrativ-executivă, fie judiciară, întrucât CCR este, constituțional, un organism independent.

Nu există un termen pentru realizarea actului de justiție, dar există o responsabilitate, adică fiecare termen trebuie justificat. Înțeleg că s-ar fi amânat astăzi, însă eu nu sunt membru și nu știu ce s-a discutat. Nu pot răspunde decât în limita competențelor mele și trebuie să vă răspund la întrebări în acest cadru”, a spus Marinescu.

Despre sesizarea CJUE, ministrul a spus că „este un instrument de apărare”.

„Este un instrument de apărare. CCR are două posibilități. Dacă apreciază că este o necesitate pentru a dezlega o problemă reală de compatibilitate între normele naționale și cele europene se face o sesizare și există o anumită durată. Dacă se respinge, atunci ne apropiem de o finalitate.

Eu, ca ministru al Justiției, nu am competența de a susține o variantă sau alta. Ca să apreciezi dacă este justificată o sesizare, trebuie să ai în față solicitarea și să vezi argumentele. Eu nu cunosc această solicitare și nu pot să răspund dacă este necesară sau nu această sesizare”, a adăugat ministrul.

Marinescu a subliniat faptul că „nu există soluții miraculoase”.

„Avem nevoie de o soluționare clară pe acest contencios constituțional. Procedurile judiciare trebuie să se desfășoare cu celeritate, dar nu există un termen predefinit. Avem nevoie de acești bani. Nu am spus că nu contează timpul, ci doar că orice termen trebuie atent justificat.

Nu există soluții miraculoase. Orice soluție, inclusiv prin Parlament, trebuie să respecte niște principii. Când discutați de responsabilitate politică, să aveți în vedere că acest proiect de lege este inițiat de ministrul Muncii, un ministru PSD, și de ministrul Justiției, de asemenea ministru PSD”, a concis el.

Ședința Curții Constituționale privind proiectul pensiilor magistraților a durat mai puțin de oră, iar decizia a fost amânată pentru a cincea oară. Apariția lui Gheorghe Stan a fost surprinzătoare, întrucât acesta solicitase și primise zece zile de concediu paternal.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, în ședința de astăzi a fost o solicitare pentru a pune pe ordinea de zi cererea Înaltei Curți de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe reforma pensiilor magistraților. Solicitarea de a analiza astăzi cererea ÎCCJ a picat la vot. Astfel, președinta CCR a fost nevoită să dea un nou termen pentru dezbateri, cel de pe 18 februarie.

De asemenea, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, judecătorul CCR Gheorghe Stan este cel care a susținut solicitarea Înaltei Curți de a sesiza CJUE. Mai mult, el însuși ar fi formulat o cerere de sesizare cu mai multe întrebări preliminare. Gheorghe Stan se află printre cei patru judecători de la CCR care, potrivit surselor Antena 3 CNN, se opun reformei și care au boicotat ședințele CCR în mai multe rânduri pentru a bloca luarea unei decizii.

Curtea Constituțională urmează să decidă săptămâna viitoare dacă sesizează CJUE. Dacă merge înainte cu acest scenariu, decizia privind pensiile magistraților va fi amânată cu cel puțin câteva luni, posibil chiar doi ani. Asta pentru că CCR nu se va putea pronunța până nu primește răspunsul CJUE.