Nazare spune că a crescut cursul euro din cauza moțiunii de cenzură. „Nu sunt excluse efecte suplimentare pe piața financiară”

2 minute de citit Publicat la 21:17 04 Mai 2026 Modificat la 21:30 04 Mai 2026

Euro a atins luni un nou maxim istoric în raport cu leul. Foto: Getty Images

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni seară, după finalul ședinței de Guvern, că instabilitatea politică din ultimele săptămâni pune presiune pe cursul leu-euro, după ce moneda europeană a atins un nou nivel record. El a mai adăugat că nu sunt excluse efecte suplimentare pe piața financiară, dincolo de creșterea cursului valutar.

Ministrul Finanțelor a fost întrebat ce măsuri ar trebui să ia Banca Națională a României (BNR) și Guvernul României, după evoluția cursului leu-euro de astăzi.

„Cred că în ultimele zile și în ultimele săptămâni, am lansat suficiente avertismente în privința a ceea ce s-ar putea întâmpla în momentul în care România trece printr-o perioadă de turbulențe politice importante. Acest lucru se întâmplă pentru că investitorii, finanțatorii și agențiile de rating se uită la două elemente esențiale.

Dacă traiectoria fiscal-bugetară pentru 2026 și anii următori este credibilă și rămâne în continuare o traiectorie care să fie respectată, indiferent de situație și de capacitatea noastră de a absorbi bani europeni. De aceea, ambele chestiuni: programul nostru de consolidare, disciplina fiscal-bugetară și ducerea la îndeplinire a țintelor pentru 2026, cât și maximizarea absorbției banilor din PNRR sunt esențiale. Turbulențele politice sunt văzute ca un principal factor care ar putea afecta aceste două ținte importante ale României. Și mesajele publice din ultimele săptămâni n-au încurajat deloc stabilitatea și predictibilitatea.

Ca atare, am transmis mai multe semnale legate atât de nivelul de cuantumul finanțărilor pe care le vom plăti, nivelul dobânzilor, cât și posibile presiuni asupra cursului de schimb, care, din nefericire, se materializează”, a explicat Alexandru Nazare.

El a mai spus că simplul anunț al moțiunii de cenzură a generat, de asemenea, o creștere a nivelului dobânzilor.

„Am vorbit despre un nivel al dobânzilor care este în creștere. Războiul din Iran a provocat o creștere abruptă la nivelul dobânzilor pe care România le plătește pe majoritatea maturităților. Simplul anunț al moțiunii de cenzură a generat, de asemenea, o creștere a nivelului dobânzilor. Orice altă materializare în acest sens are efect asupra dobânzilor”, a mai spus acesta.

Acesta spune că nu sunt excluse efecte suplimentare pe piața financiară, dincolo de creșterea cursului valutar.

Totodată, ministrul Finanțelor speră că, odată cu terminarea crizei politice, piața financiară se va stabiliza.

„Există o legătură directă între presiunile asupra cursului și stabilizarea situației politice. În momentul în care situația politică se stabilizează și există predictibilitate, aceste presiuni asupra cursului, cât și creșterea nivelului dobânzilor, se temperează”, a mai declarat ministrul Finanțelor.

Reacția ministrului vine după ce euro a atins luni un nou maxim istoric în raport cu leul, după ce cursul a urcat de la 5,14 lei la aproximativ 5,19 lei pentru un euro. Deprecierea monedei naționale are loc cu o zi înainte de moțiune.