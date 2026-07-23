Nicușor Dan o primește, joi, la Cotroceni, pe președinta Indiei

1 minut de citit Publicat la 07:33 23 Iul 2026 Modificat la 07:33 23 Iul 2026

Nicușor Dan. sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan o va primi, joi, la Palatul Cotroceni, pe preşedinta Republicii India, Droupadi Murmu, care va efectua o vizită de stat în România până sâmbătă, la invitaţia părţii române, notează Agerpres.

Convorbirile oficiale dintre cei doi şefi de stat vor viza consolidarea Parteneriatului Extins dintre România şi Republica India în contextul aniversării, în 2028, a 80 de ani de relaţii diplomatice bilaterale, arată Administraţia Prezidenţială.

Dialogul va urmări dezvoltarea relaţiilor interumane prin intensificarea schimburilor culturale, academice, sportive, precum şi în domeniile cercetării şi inovării, alături de aprofundarea cooperării economice bilaterale.

Se remarcă, în acest sens, dinamica ascendentă a relaţiei, evidenţiată în special după adoptarea în 2024 a Declaraţiei Comune de marcare a zece ani de parteneriat extins şi pe fondul consolidării fără precedent a Parteneriatului Strategic dintre Uniunea Europeană şi Republica India.

În marja vizitei oficiale, vineri va avea loc un Forum economic bilateral, inaugurat de cei doi şefi de stat, la care vor lua parte reprezentanţi ai mediului de afaceri din România şi din Republica India, precum şi ai autorităţilor române.

Administraţia Prezidenţială apreciază că vizita de stat a preşedintei Republicii India în România reprezintă un moment de referinţă în relaţia bilaterală, marcând reluarea dialogului politic la cel mai înalt nivel, după un interval de două decenii.

Cea mai recentă vizită a unui şef de stat român în Republica India a avut loc în anul 2006, iar în 1994 a avut loc ultima vizită a unui preşedinte al Republicii India în România.