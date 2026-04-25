Oana Țoiu spune că USR nu renunță la Bolojan. Despre decizia PSD de a pleca de la guvernare: „Îi privește. La ei e responsabilitatea”

Oana Țoiu, Nicușor Dan și Ilie Bolojan. sursa foto: Inquam / Octav Ganea

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă, la Antena 3 CNN, că atât ea, cât și USR îl susțin ferm pe Ilie Bolojan în funcția de premier și a refuzat să speculeze orice scenariu alternativ, inclusiv în ipoteza unei cereri venite din partea președintelui Nicușor Dan.

Ea spune că nu există șansa ca USR să accepte un alt premier.

„În acest moment și poziția USR, dar și a mea ca ministru, este foarte clară. Pentru acest moment dificil al României, Ilie Bolojan a dovedit că poate să coaguleze atât competența tehnică a experților din ministere și din afara lor, cât și capacitatea de negociere, de a găsi compromisuri greu de obținut”, a precizat Țoiu.

Ministrul de Externe a adăugat că, în cazul în care un partid din coaliție decide să se retragă de la angajamentele asumate, responsabilitatea îi revine exclusiv.

„Dacă unul din partidele de coaliție se decide să renunțe la propriile angajamente, asta îi privește și tot la ei e responsabilitatea să vină într-un mediu în care să găsim o soluție constructivă”, mai spune ea.