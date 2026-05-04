Olguța Vasilescu spune că va fi "un vot copleșitor" pentru moțiunea anti-Bolojan: “Sperăm ca alianța să se refacă"

2 minute de citit Publicat la 22:19 04 Mai 2026 Modificat la 22:23 04 Mai 2026

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni seara, în emisiunea “Sinteza zilei”, că va fi un vot “copleșitor” la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan:

“Un vot copleșitor. Eu zic că au reușit prea puțin. Au mai luat ceva dar nu suficient”, a precizat Olguța Vasilescu despre încercarea PNL de a determina semnatari ai moțiunii de cenzură să se răzgândească.

Pe de altă parte, Olguța Vasilescu a precizat că speră ca alianța cu PNL să se refacă după ce Ilie Bolojan va fi înlăturat:

“Noi sperăm ca această alianță să se refacă, dar cu o persoană capabilă și care înțelege lucrurile. Pierdem finanțările din PNRR din prostia unui singur om. Nu poți să spui că nu a știut, pentru că a știut. Noi am spus lucrurile astea, dar nu au contat”.

Într-un schimb de replici cu deputatul PNL Robert Sighiartău, Olguța Vasilescu a spus că electoratul PSD cere partidului să “scape de Ilie Bolojan”:

“Eu chiar bat cartierele, meg pe jos, vorbesc cu oamenii. Și astăzi vreo trei ore m-am plimbat pe jos prin Craiova și zilele trecute. Este covârșitor procentul celor care spun scăpați de Bolojan. Ieșiți din bula de pe Facebook, în care vă dați like-uri unii altora și intrați pe paginile noastre, pentru că se intră ca la armată să se înjure ceilali lideri politici care îndrăznesc să spună ceva de Ilie Bolojan”.

Olguța Vasilescu, despre deficitul bugetar

În ceea ce privește acuzațiile privind creșterea deficitului bugetar, în timpul Guvernului Ciolacu, Olguța Vasilescu a dat vina pe guvernarea PNL-USR din 2019:

“Noi l-am lăsat în 2019 când am ieșit de la guvernare la 3,5% și anul următor când erați dumneavoastră la guvernare, cu USR, l-ați dus în 9%. Ce s-a întâmplat pe vremea premierului Ciolacu au fost făcute cele mai mari investiții și cea mai mare creștere de pensii din istorie. De fapt deficitul de la final de an din 2025 s-a închis așa pentru că s-a amânat plățile, s-au rostogolit pentru anul următor.

PSD a fost la guvernare dar nu mai putea să stea în condițiile astea, pentru că de luni de zile. Din septembrie explicăm că ce se întâmplă este greșit”.

Olguța Vasilescu a mai spus că dacă ar avea loc alegeri anticipate, PSD ar obține cel puțin același scor ca la parlamentare:

“E un singut om optuz care nu a vrut să înțeleagă. Despre PSD i-ați cântat prohodul până acum

de nu știu câte ori și de fiecare dată luați bătaie de la PSD, de fiecare dată câștigă alegerile PSD.

Dacă mâine sunt anticipate, PSD are cel puțin scorul pe care l-a avut la alegerile parlamentare de data trecută”.