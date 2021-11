Rareș Bogdan rupe tăcerea. De ce au ajuns abia acum PSD și PNL la o înțelegere

"A fost o mutare a PNL pentru a încheia cât mai rapid criza politică. Sperăm, alături de PSD și UDMR, să dăm într-o săptămână un guvern. Cred că trebuie să avem maturitate, PNL a vut cu un nume, un om care se bucură de încredere.

Sigur că PSD a luat decizia de a-l susține pe președintele partidului. Am decis ca fiecare premier să aibă 18 luni, noi am luat decizia. De acum încolo, urmează să venim cu partea de livrare, de a livra românilor investiții.

Important este spre ce ducem acești bani, trebuie să ridicăm zonele defavorizate, ca zona Moldovei, zona sudică, zona dunăreană. Avem chestii sociale de rezolvat, pense minime", a spus Rareș Bogdan, la B1 TV.

Nicolae Ciucă, după negocierile cu PSD: "S-a stabilit un termen limită pentru formarea Guvernului"

Nicolae Ciucă, premierul propus de PNL, a precizat joi că liderii coaliţiei au ajuns la un termen limită pentru formarea Guvernului.

Liderii PNL au decis joi, în ședința Biroului Executiv Național, să îl propună pe Nicolae Ciucă pentru funcția de prim-ministru. În acest context, Nicolae Ciucă va conduce negocierile ulterioare cu PSD.

„Am încheiat o rundă consistentă de negocieri. Am reuşit să înaintăm pe aspectele care erau pe dezbatere la nivelul coaliţiei. S-au făcut paşi importanți atât pe ce înseamnă pachetul social, cât şi pe ce înseamnă faptul că agreăm să găsim soluţii, astfel încât să nu creștem taxele. Am stabilit să avem un procent de 7% pentru investiții în bugetul anului viitor şi un calendar astfel încât pănă joi să avem un guvern", a spus Nicolae Ciucă joi seara.

Ciolacu: "Până joia viitoare, România va avea guvern"

Marcel Ciolacu a prezentat, joi seară, cele mai noi decizii, după negocierile cu PNL.Astfel, liderul PSD a anunțat că s-a stabilit, alături de PNL, ca viitorul guvern PSD-PNL-UDMR să fie învestit joia viitoare.

Cât despre cine va avea întâietate la preluarea șefiei guvernului, Ciolacu a spus că încă nu s-a ajuns la o decizie. Cine va avea premierul nu va avea, însă, ministrul de Finanțe.

"După cum bine știți, sunt două propuneri de prim-ministru: una a PNL și una a PSD. Din acest punct de vedere, singurul lucru.. am încercat să creionăm cele două propuneri și structura Guvernului, ținând cont de cine va avea, prin rotație, primul prim-ministru. Nu am ajuns la o hotărâre să vedem cine are primul premierul", a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă PSD ar putea renunța la decizia ca primul premier să fie dat de social-democrați, Ciolacu a răspuns: „Cel mai bine o să se exprime colegii mei când o să merg în fața lor cu aceste propuneri.”

Liderul PSD a spus însă răspicat că până joia viitoare România va avea noul guvern.

"Joi, am negociat cu toții, România trebuie să aibă guvern", a subliniat liderul PSD. Viitorul premier ar urma să fie în funcție până în luna mai 2023. Cât despre configurația viitorului guvern PSD-PNL-UDMR, Marcel Ciolacu a declarat: „Încercăm să rămânem în același număr de ministere.”

