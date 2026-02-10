Replica lui Bolojan pentru ICCJ după ce a fost acuzat de presiuni asupra CCR: Când vom pierde bani, se vor căuta responsabili

Ilie Bolojan. sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, că "nu le-am cerut să dea o sentinţă sau alta, dar mi s-a părut de bun simţ să se ştie aceste lucruri, pentru că, în momentul în care vom pierde banii, se vor căuta responsabili", după ce a informat CCR că România poate pierde bani europeni din cauza amânării unei decizii privind pensiile magistraților, iar ICCJ l-a acuzat de presiuni. "E mare păcat să pierzi 231 de milioane de euro", a afirmat Bolojan la Digi24.

”Mi s-a părut de bun simţ ca instanţa constituţională, Curtea, să aibă toate datele atunci când ia o decizie, să ştie care sunt efectele unei amânări. Pe de o parte, pentru că Comisia Europeană consideră că acest jalon nu este îndeplinit şi ştiţi că a fost o discuţie în lunile trecute că ba da, e îndeplinit, de fapt, nu se interpretează în felul acesta.

Aici nu e vorba de o presiune, nu le-am cerut să dea o sentinţă sau alta, dar mi s-a părut de bun simţ să se ştie aceste lucruri, pentru că, în momentul în care vom pierde banii sau orice altfel de bani, se vor căuta responsabili. Şi aici problema nu este neapărat de cei 231 de milioane, deşi e mare păcat să pierzi 231 de milioane, pentru că asta înseamnă foarte multe proiecte, poate să însemne un spital, de exemplu, în România foarte bine pus la punct”, a declarat luni seară, Ilie Bolojan, pentru sursa amintită.

Premierul a amintit şi de inechităţile din societate:

”Problema pe care o avem este că, cu cât această decizie se lungeşte, unul din lucrurile pe care le percep românii ca o mare nedreptate, pensiile care sunt la nivelul ultimului salariu, pensiile care sunt mult mai mari decât orice altă pensie din sectorul public în România şi din cel privat şi intrarea în pensie la 48-52 de ani sunt nişte lucruri pe care oamenii nu le mai suportă, care nu sunt nici sustenabile din punct de vedere al sistemului nostru de pensii pe termen lung şi pe care dacă nu le corectăm este evident că n-avem cum să le câştigăm încrederea cetăţenilor, nici în justiţie şi nici în lumea politică. Şi asta se va vedea în votul din 2028”.

ICCJ, mesaj pentru Bolojan: Dialogul nu poate lua forma presiunii

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a făcut un apel, vineri, către Ilie Bolojan, pentru respectarea statului de drept și a independenței justiției.

"În exercitarea atribuțiilor constituționale ce revin Înaltei Curți de Casație și Justiție și în considerarea rolului fundamental al justiției într-un stat de drept, exprimăm îngrijorarea serioasă față de conținutul și semnificația scrisorii pe care ați adresat-o președintei Curții Constituționale a României la data de 6 februarie 2026.

Avertizarea explicită privind pierderea unor fonduri europene în eventualitatea unei soluții de neconstituționalitate, precum și solicitarea implicită ca instanța de contencios constituțional să țină seama de consecințe financiare externe actului de justiție constituțională, reprezintă o ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat", a comunicat ICCJ.

"Într-un stat de drept autentic, dialogul dintre autorități nu poate lua forma presiunii, iar respectarea Constituției nu poate fi condiționată de considerente financiare.

Vă adresăm, domnule Prim-ministru, invitația de a reafirma public atașamentul Guvernului față de principiul independenței justiției și de a evita, pe viitor, orice demers susceptibil de a fi interpretat ca o ingerință în activitatea autorităților jurisdicționale", a mai informat ICCJ.