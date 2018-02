Rovana Plumb, reacție în scandalul SPP: ”Niciodată nu am primit amenințări, nu am avutnevoie de protecție”

Foto: Agerpres.ro

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat marţi că niciodată nu a avut protecţie SPP şi nici nu a solicitat aşa ceva.

"Eu niciodată nu am avut protecţie SPP, nu am solicitat niciodată. Îmi place să fiu un om cât se poate de normal, să fiu printre oameni, nu am primit ameninţări niciodată, nu am simţit nevoia de protecţie", a spus Rovana Plumb, la Palatul Parlamentului, întrebată de ce au renunţat toţi membrii Guvernului Viorica Dăncilă la protecţia SPP.

Ministrul Fondurilor Europene a adăugat că, în ceea ce îi priveşte pe colegii săi din Executiv, aceştia trebuie întrebaţi de ce au renunţat la protecţia SPP.