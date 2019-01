Scandal în partidul lui Dacian Cioloș. Doi membri din Consiliul Național, demisionați cu forța

Nici nu a trecut prea multă apă pe Dâmbovița de la recentul congres, că în PLUS-ul lui Dacian Cioloș se învolbură apele. Și la câteva zile după ce a fost ales președinte al noii formațiuni, Cioloș dă afară doi membri aleși în Consiliul Național. Unul chiar apropiat de el.

"Biroul Național al PLUS a luat act de decizia domnilor Avram Fițiu și George Gima de a se retrage din pozițiile ocupate în cadrul Consiliului Național al partidului. Dorim să le mulțumim pentru activitatea depusă în cadrul partidului și le dorim succes în continuare. PLUS este un partid care pune mai presus de orice criteriile de etică și integritate. Ne dorim o organizație deschisă și transparentă, în care să se regăsească toți cei dispuși să pună umărul la construirea unui partid dedicat interesului public. Urmează o perioadă de dezvoltare intensă, în care vom avea nevoie de multă energie și răbdare pentru a duce la bun sfârșit proiectul PLUS. Vom avea parte de multe atacuri și dezinformări. Din acest motiv, e necesar să folosim organismele interne ale partidului pentru a rezolva, în cel mai democratic și transparent mod cu putință, problemele care apar" precizează comunicatul partidului, publicat pe site-ul oficial.

Demisionarul nu și-a dat demisia

Surpriza apare în momentul în care George Gima spune că el nu și-a dat nicio demisie.

"Consider că a continua îndelung acest dialog prin postări pe Facebook nu face bine organizației, deși avem deja în spate mai bine de un an și jumătate de maturitate. Eu am semnalat public o problemă gravă (pentru că soluționarea ei în intern dura deși alți colegi o semnalaseră deja).Dacă cunoaștem o persoană de mult timp, dacă știm ce poziții publice are de ani de zile și dacă îi cerem ajutorul să vină în Consiliul Național, înseamnă că ceilalți colegi au dreptul să fie nedumeriți și apoi să încerce să apere valorile cu care au pus bazele organizației. Și cu care au construit, în țară și în diaspora, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de după Revoluție.Ulterior mi s-a cerut să renunț la poziția din Consiliu (fiind exclus din grupurile de lucru) și să-mi dau demisia din partid, iar PLUS a prezentat și o poziție publică, în numele meu (PLUS având de ceva vreme o problemă la capitolul comunicare). Or eu cred că acest tip de excludere nu e conformă cu ceea ce construim noi acum.Trăim într-o lume care nu mai acceptă vechiul mod de a face politică și tentațiile de a camufla sub preș probleme care pot apărea uneori.Aș dori părerea Comisiei de Etică referitor la această situație și între timp am putea pune subiectul în stand-by pentru că avem, probabil, alte priorități", a scris Gima, pe Facebook.

Dacian Cioloș a reacționat și el

"Ieri a fost un moment neplăcut pentru organizația noastră tânără. O organizație gândită pentru oameni buni, onești, responsabili. Sunt convins că cei mai mulți dintre noi suntem așa. Pe Avram Fițiu îl cunosc de mult timp. I-am apreciat pasiunea pentru agricultură și viața țăranului român. Pozițiile sale publice din ultimii ani sunt în clară contradicție cu valorile noastre și cu principiile expuse în codul nostru etic și în statutul PLUS. Pentru mine, decizia de retragere din Consiliul Național și din partid e fără întoarcere.Am zis de la început că intrarea în partid este deschisă tuturor celor care respectă statutul și codul de etică. Iar în cazurile neplăcute, când se înscriu oameni care nu le respectă, avem o comisie de integritate și arbitraj, care are mandatul să rezolve astfel de situații.De aceea, pe oamenii cărora le-am cerut ajutorul să vină în Consiliul Național pentru că am crezut că pot contribui la construirea PLUS consider că este normal să îi rog să renunțe atunci când acțiunile lor aduc deservicii clare organizației.