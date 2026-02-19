Nazare: Încrederea agenţiilor de rating reflectă seriozitatea politicilor publice şi capacitatea statului de a-şi respecta angajamentul

Ținta de deficit în proiectul de buget pe 2026 e de 6,2%, le-a spus Bolojan reprezentanților Moody’s. FOTO: Captura video Youtube Guvernul României

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis, joi, după întâlnirea cu reprezentanţii agenţiei de rating Moody's, că încrederea agenţiilor de rating nu este doar o chestiune tehnică, ci aceasta reflectă seriozitatea politicilor publice, predictibilitatea deciziilor şi capacitatea statului de a-şi respecta angajamentele.

„Stabilitatea financiară a României se construieşte prin decizii responsabile, dialog constant şi credibilitate internaţională. (...) Pentru Ministerul Finanţelor, aceste discuţii sunt esenţiale: ratingul de ţară influenţează costurile la care statul se împrumută, nivelul investiţiilor şi, implicit, stabilitatea economică resimţită de fiecare român.

Le-am prezentat progresele făcute în digitalizarea administraţiei fiscale şi măsurile care vor îmbunătăţi colectarea veniturilor, precum şi direcţiile de consolidare bugetară pe care le urmăm. Obiectivul este clar: reducerea deficitului bugetar, menţinând în acelaşi timp investiţiile şi sprijinul pentru dezvoltarea economiei.

Încrederea agenţiilor de rating nu este doar o chestiune tehnică - aceasta reflectă seriozitatea politicilor publice, predictibilitatea deciziilor şi capacitatea statului de a-şi respecta angajamentele”, a scris ministrul, joi, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că o economie credibilă înseamnă dobânzi mai mici, investiţii mai multe şi perspective mai bune pentru România.

„Vom continua acest dialog transparent şi profesionist, pentru că stabilitatea financiară şi încrederea partenerilor internaţionali sunt fundamentale pentru creşterea economică durabilă şi pentru bunăstarea românilor”, a punctat Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare a participat joi, alături de premierul Ilie Bolojan şi alţi reprezentanţi ai Guvernului, la întâlnirea cu reprezentanţii agenţiei de rating Moody's, în cadrul evaluării periodice a economiei României.