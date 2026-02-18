Mihai Gâdea, blocat pe aeroport din cauza vremii extreme: „Nimeni nu știe, de fapt, când va pleca de pe Aeroportul Otopeni”

MIhai Gâdea. sursa foto: Antena 3 CNN

Colegul nostru, Mihai Gâdea, și echipa Antena 3 CNN sunt blocați în acest moment pe Aeroportul Otopeni din cauza ninsorilor. Aceștia trebuiau să plece în această dimineață spre Washington, pentru a relata toate informațiile de la Consiliul Pentru Pace la care urmează să participe și președintele Nicușor Dan, care va reprezenta România în calitate de observator.

„Încercăm să plecăm cu echipa noastră la Washington, acolo unde președintele Nicușor Dan este așteptat de președintele Trump. Însă situația este cea pe care o puteți vedea în momentul de față: ninge necontenit.

Până la ora 8:30 nu va decola niciun avion, iar începând cu acea oră, toate cursele care au fost amânate începând cu 4:30 – 05:00, vor începe să zboare rând pe rând. Asta înseamnă că, în momentul de față, nimeni nu știe, de fapt, când va pleca de pe Aeroportul Otopeni”, spune Mihai Gâdea.

Aeroportul este destul de plin de oameni nerăbdători să decoleze. Sunt persoane care au rămas în aeroport pentru că zborurile au fost anulate.

„Temerea tuturor jurnaliștilor care vor să ajungă la Washington pentru a acoperi acest eveniment este că ar putea pierde legătura din Paris sau din alte capitale, acolo unde sunt aceste legături”, mai explică Mihai Gâdea.