Autobuzele liniei 205 vor avea traseu modificat temporar, în weekend

<1 minut de citit Publicat la 15:33 19 Feb 2026 Modificat la 15:33 19 Feb 2026

sursa foto: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov / Facebook

Autobuzele liniei 205 vor circula pe un traseu modificat temporar, în sensul către Piaţa Unirii, în acest weekend, din cauza restricţiilor de trafic instituite pe Calea Victoriei pentru montarea unei macarale, a anunţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI), relatează Agerpres.

Potrivit informaţiilor furnizate, modificările vor fi aplicate în intervalul 21 februarie, ora 20:00 – 22 februarie, ora 8:00.

În această perioadă, autobuzele liniei 205 vor circula, pe sensul către „Piaţa Unirii 2”, pe traseul obişnuit între terminalul „M Străuleşti” şi intersecţia Calea Victoriei/Bd. Dacia, după care vor fi deviate pe Bd. Dacia, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu, până la capătul de linie „Piaţa Unirii 2”.

Pe sensul opus, traseul de circulaţie al liniei 205 va rămâne neschimbat.