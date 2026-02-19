La Constanța, a fost găsită o mașină de 50.000 de euro căutată în Canada. Urma să ajungă în Georgia

Mașina de 50.000 de euro este căutată de autoritățile din Canada FOTO: Poliția de Frontieră

Un autoturism în valoare de 250.000 de lei, căutat de autorităţile canadiene, a fost găsit de poliţiştii de frontieră în incinta unui operator din Portul Constanţa, era înmatriculat în Lituania şi urma să fie exportat în Georgia de către un cetăţean din Tadjikistan, a transmis Garda de Coastă.

Conform sursei citate, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în zona Portului Constanţa, un autoturism semnalat ca fiind căutat de către autorităţile din Canada.

"Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanţa Sud - Agigea, împreună cu ofiţerii Frontex au efectuat controlul, în incinta unui operator portuar, asupra unui autoturism înmatriculat în Lituania, aflat în posesia unui cetăţean din Tadjikistan. În urma verificării documentelor prezentate, precum şi a seriei de şasiu, poliţiştii de frontieră au descoperit indicii clare de falsificare. Ulterior, prin utilizarea seriei de motor, a fost identificată seria reală a autovehiculului, rezultând faptul că acesta era semnalat de autorităţile din Canada ca bun căutat pentru confiscare", se arată într-un comunicat de presă transmis de Garda de Coastă.

Vehiculul, în valoare de 250.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro), urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO - mijloc naval de transport mărfuri în regim internaţional, cu rampe/şine de încărcare/descărcare, pentru a fi exportat în Georgia.

Poliţiştii de frontieră au întocmit un dosar penal pentru infracţiunea de tăinuire, iar autoturismul a fost indisponibilizat.