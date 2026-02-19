Pîslaru spune că a fost o „eroare de comunicare” atunci când a anunțat că România a pierdut „oficial” 231 milioane de euro din PNRR

2 minute de citit Publicat la 15:21 19 Feb 2026 Modificat la 15:21 19 Feb 2026

Dragoş Pîslarua mai subliniat că va cere Comisiei Europene reanalizarea cererii de plată 3 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă / Foto: Dragoş Pîslaru / Facebook

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, susține că a fost o „eroare de comunicare” atunci când a anunțat că România a pierdut „oficial” 231 de milioane de euro din PNRR. „Mi-o asum”, a declarat acesta, joi, în cadrul unei conferințe de presă după ședința de guvern.

„A fost o eroare de comunicare pe care mi-o asum. Ideea în spate este așa: la momentul întâlnirii de la Bruxelles, Comisia Europeană ne anunțase că, în lipsa unor dovezi cu privire la promulgarea acestei legi, din perspectiva dumnealor subiectul este închis și România pierde acei bani.

În momentul în care a fost acea amânare (n. red de amânare a deciziei CCR de săptămâna trecută), a existat o problemă de comunicare în echipa pe care o am și am corectat în spațiul public”, a explicat Dragoș Pîslaru.

Potrivit acestuia, România va afla oficial dacă a pierdut sau nu banii doar în momentul în care va transmite Comisia Europeană o scrisoare oficială în acest sens.

„Am făcut această rectificare într-un timp de mai puțin de jumătate de oră, dar mulțumesc că mi-ați atras atenția și o să fim atenți data viitoare”, a mai adăugat ministrul.

Dragoș Pîslaru a mai subliniat că va cere Comisiei Europene reanalizarea cererii de plată 3 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Vă pot spune că analiza cererii de plată 3 va lua în calcul argumentele pe care noi le vom depune.

Pentru mine, ceea ce era foarte important era să mă asigur că deși suntem în al 13-lea ceas, întârziere de mai mult de 2 luni, cel puțin prin modul în care ne mișcăm și punem problema și relațiile pe care le avem la Bruxelles vom putea depune în timp util aceste informații ca să poată să fie luate în calcul în analiza de plată trei”, a mai declarat ministrul Dragoș Pîslaru.

Săptămâna trecuta, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a scris, pe Facebook, după a cincea amânare a deciziei CCR pe pensiile speciale ale magistraților, că România a pierdut oficial 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, ”din cauza unui nou tertip al ICCJ”..

„A cincea amânare consecutivă la CCR. România a pierdut oficial 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, din cauza unui nou tertip al ICCJ.

România este singura țară din lume unde iei o pensie specială, salariu de judecător CCR și intri și în concediu paternal.

În ciuda tuturor eforturilor Guvernului si prim-ministrului Ilie Bolojan, astăzi au câștigat ei, cei care au fugit de la ședințe de frică să nu își piardă privilegiile.

E o zi neagră pentru toți cei care își doresc o Românie modernă și europeană”, a fost mesajul postat de ministrul Investițiilor.