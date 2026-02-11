Ministrul Investițiilor, după noua amânare la CCR pe pensiile speciale: Până la scrisoarea oficială nu putem spune că am pierdut banii

Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a declarat miecuri, după a cincea amânare a deciziei CCR pe pensiile speciale ale magistraților, că până la scrisoarea oficială nu putem spune că România a pierdut banii și că Guvernul va pune presiune în cadrul constituțional pentru ca reforma să fie implementată.

Înainte de încheierea ședinței CCR, Dragoș Pîslaru, a scris pe pagina sa de Facebook, că astăzi ”este ceasul al treisprezecelea: ziua în care CCR poate să decidă dacă România își ia sau nu adio, definitiv, de la 231 milioane de euro, bani nerambursabili cu care am fi putut finanța școli, spitale sau autostrăzi”.

”Vedem niște elemente care țin de amânări succesive. Auzisem inclusiv ideea aceasta cu să mergem către Curtea Europeană de Justiție și toate aceste lucruri nasc întrebarea de ce n-au fost de la început. Ele par niște tergiversări care sunt făcute cu un scop foarte clar de a prezerva niște interese în condițiile în care magistrații sunt în conflict de interese pe acest subiect”, a declarat Pîslaru.

Întrebat dacă România a pierdut banii europeni după această nouă amânare, ministrul a răspunes: ”Până nu avem scrisoare oficială, nu vă pot spune că am pierdut bani, dar așa cum a spus și prim-ministrul, șansele de a-i recupera după această amânare sunt extrem de reduse.”

Întrebat ce poate face Guvernul acum, el a răspuns că Executivul ”va continua să revină cu această reformă până când va fi implementată.”

”Din punctul nostru de vedere, există foarte clar necesitatea de a comunica cauzalitatea pierderii banilor potențiali. Guvernul nu se va opri doar la faptul că nu mai îndeplinim jalonul din PNRR. Guvernul trebuie să rămână pe poziții pentru a putea într-adevăr să vedem că această lege va fi promulgată până la capăt.

Guvernul va reveni cu această reformă până când ea va fi implementată.

Va pune presiune în continuare în cadrul constituțional, cât poate să pună. Înțeleg că un anumit lider din sistemul de justiție a simțit că scrisoarea prim-ministrului este de natură de a pune presiune pe CCR. Păi, în condițiile date, cu amânările date și cu consecințele date, nu este vorba de nicio presiune, este vorba de conștientizare a importanței naționale acestui document. E absolut inacceptabilă tergiversarea”, a conchis Pîslaru.