Consiliul pentru Pace al lui Trump va avea și propria sa armată. SUA vor să construiască o bază militară în Gaza pentru aceste trupe

Imagine din Gaza. Foto: Hepta

Administrația Donald Trump intenționează să construiască o bază militară, întinsă pe o suprafață de circa 1.400 kilometri pătrați și care să poată găzdui 5.000 de persoane în Gaza, conform unor documente ale Consiliului pentru Pace, obținute de The Guardian.

Locația este concepută ca o bază operațională militară pentru o viitoare Forță Internațională de Stabilizare (ISF), forța multinațională care va fi în subordinea Consiliului pentru Pace, după modelul „Căștilor Albastre” ale ONU. Președintele Consiliului pentru Pace este Donald Trump.

Viitoarea bază se va întinde pe o suprafață de 1.400 metri lungime și 1.100 metri lățime, cu turnuri de pază, depozit de muniții, buncăre și un depozit. Întreaga bază va fi împrejmuită de gard cu sârmă ghimpată.

Guvernul indonezian și-a arătat deja disponibilitatea de a trimite 8.000 de militari care să facă parte din această viitoare Forță de Stabilizare din subordinea Consiliului Păcii prezidat de Trump.

Conform The Guardian, Consiliul de securitate al ONU a autorizat Consiliul pentru Pace pentru stabilirea „temporară” a forței sale de „stabilizare”. ISF va avea ca misiune paza frontierei regiunii Gaza și menținerea păcii în zonă.

Planurile construcției prezintă o structuă de buncăre de 6 metri lungime și 4 lățime și 2,5 metri înălțime, cu sisteme elaborate de aerisire.

Momentan încă nu e clar unde va fi amplasată această construcție care va găzdui viitoarele forțe militare din compunerea Consiliului pentru Pace al lui Trump. Conform The Guardian, cel mai probabil complexul va ri ridicat în sudul Gazei, regiune aflată în prezent sub controlul trupelor israeliene. Conform estimărilor ONU, cel puțin 1,9 milioane de palestinieni au fost strămutați din Gaza în timpul războiului cu Israelul.