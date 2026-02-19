Oana Ţoiu a anunţat că România intră în programul european EastInvest: Vrem să creștem economic județele noastre de frontieră

Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe. Foto: Agerpres

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat, joi, că, în şedinţa Executivului, a fost adoptat memorandumul dedicat participării României la programul european EastInvest. Acesta este un instrument care ajută cu 20 de miliarde de euro pentru a face viaţa mai predictibilă în regiunile de graniţă. Ţoiu susţine că zone precum Moldova sau Delta Dunării primesc o şansă în plus să rămână atractive pentru investitori şi sigure pentru cei care locuiesc acolo.

"O veste bună astăzi din ședința de Guvern unde am adoptat memorandumul dedicat participării României la programul european EastInvest.

Se vorbește mult despre securitate la granița de est, dar dincolo de hărți și strategii militare, există o realitate economică pe care nu o putem ignora. Reziliența depinde și de puterea economică și vrem să creștem județele noastre de frontieră — din Moldova până la Dunăre și mare — care duc o luptă invizibilă cu scăderea investițiilor.

EastInvest nu e doar un alt acronim de la Bruxelles. Este un instrument care ajută cu 20 de miliarde de euro pentru a face viața mai predictibilă în regiunile de graniță. Va exista un punct unic unde primăriile sau firmele pot găsi finanțare și consultanță pentru proiecte de logistică, energie sau digitalizare", a declarat Ţoiu.

Ministra de Externe a adăugat şi ce avantaje Moldova sau Delta Dunării:

"Pentru noi, asta înseamnă că zone precum Moldova sau Delta Dunării primesc o șansă în plus să rămână atractive pentru investitori și sigure pentru cei care locuiesc acolo. Granița de est a Uniunii trebuie să fie o zonă vie, prosperă, nu doar o linie de apărare.

Ministerul Afacerilor Externe, prin Reprezentanța Permanentă a României la Bruxelles, a lucrat alături de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Finanțelor, ministerele co-inițiatoare ale memorandumului.

Comisarul Roxana Mînzatu este parte din acest proces decizional la nivelul Comisiei Europene și acest lucru este important pentru România pentru că securizarea locurilor de muncă în aceste regiuni prin creşterea economiilor acolo este esențială".