Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: “Emisarii lui Bolojan care au ieșit la cumpărat de voturi au eșuat lamentabil”

1 minut de citit Publicat la 20:33 04 Mai 2026 Modificat la 20:33 04 Mai 2026

Șeful social-democraților a precizat că liberalii ar fi vândut adeziuni în schimbul unor posturi în administrație, inclusiv la Administrația Cimitirelor. Foto: INQUAM Photos/Sabin Cîrstoveanu

Sorin Grindeanu le-ar fi spus liderilor PSD, reuniți luni seară înaintea votului la moțiunea de cenzură, că negociatorii PNL, coordonați de europarlamentarul Dan Motreanu, “au eșuat lamentabil”, potrivit surselor Antena 3 CNN.

“Emisarii lui Bolojan dirijați de Motreanu care au ieșit la cumpărat de voturi au eșuat azi lamentabil. Toți parlamentarii PSD au rezistat asaltului”, le-ar fi spus Grindeanu liderilor PSD.

Șeful social-democraților a precizat că liberalii ar fi vândut adeziuni în schimbul unor posturi în administrație, inclusiv la Administrația Cimitirelor.

“Este totuși un semn de mare disperare să ajungi să vinzi adeziuni la Brătieni, în schimbul unor posturi la Administrația Cimitirelor. Să nu credeți că în birourile alea obscure au negociat principii și valori. Au șobolănit funcții și bani. Atât a ținut reforma domnului Bolojan. Mâine vom schimba direcția greșită în care merge România”.

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, ar fi spus că inițiatorii moțiunii au peste 270 de voturi, “și asta fără voturile PNL”.

“Mergem înainte. Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva încă o dată țara”, a precizat Claudiu Manda.

Amintim că europarlamentarul Dan Motreanu a admis în ședința cu grupurile parlamentare ale PNL, la care a participat și premierul Ilie Bolojan, că negocierile pe care le-a purtat cu 50 de semnatari ai moțiunii de cenzură nu au dus la un rezultat favorabil, potrivit surselor Antena 3 CNN.

În încercarea de a salva Guvernul, chiar înainte de votul decisiv asupra moțiunii de cenzură, liberalii ar fi mobilizat trei echipe de negociere care au discutat cu parlamentari din toate partidele, inclusiv cu unii care au semnat moțiunea pentru a-i convinge să nu mai voteze pentru demiterea Executivului.