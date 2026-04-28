Tanczos Barna: Am primit asigurări că nu există criză de motorină în România

Tanczos Barna, viceprim-ministru, ministru interimar al Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a declarat, marți, în cadrul unei conferințe de presă, că nu există criză de motorină în România, iar problemele punctuale trebuie evitate, fiind practic responsabilitatea furnizorilor să asigure logistica, livrarea la timp a combustibilului, potrivit Agerpres.

„Suntem înconjuraţi practic de această criză. Vedem ce se întâmplă şi la staţiile de alimentare. Ieri am avut mai multe discuţii cu furnizorii de motorină, făcând un apel la ei să asigure logistică şi furnizare, livrare de motorină la staţii pentru a nu rămâne în situaţia în care fermierul nu are unde să alimenteze. Din păcate, ieri, alaltăieri, au fost situaţii când pe o rază de 50 km nu se găsea motorină.

Aceste probleme trebuie evitate şi este, practic, responsabilitatea acelor companii care trebuie să asigure logistica. Înţeleg că preţurile care variază pot genera anumite comportamente ieşite din comun din partea consumatorilor, adică cineva să vină să alimenteze mult mai mult când vede că preţul este un pic mai mic. Sau dacă este diferenţă de preţ între staţii să apară un astfel de comportament al consumatorului”, a spus Tanczos.

Acesta a adăugat că, în România, nu există o criză de motorină, iar situaţiile punctuale au la bază disfuncţionalităţi logistice de livrare.

„Încă o dată am primit asigurări că nu există criză de motorină în România. Singura problemă este o disfuncţionalitate de logistică, de livrare la timp, a combustibilului la acele staţii unde apare câteodată o presiune din partea consumatorilor”, a punctat ministrul interimar al Agriculturii.