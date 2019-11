Victor Ponta îl acuză pe Mihai Tudose de trădare : „El este negociatorul cu PNL. Mergem mai departe, dar fără vânzători ”

Fostul premier al României, Victor Ponta, îl acuză pe colegul său Mihai Tudose de trădare și susține într-o postare pe Facebook că acesta ar fi negociat atât cu PSD cât și cu PNL

„Daca va puneati intrebarea cine este “negociatorul” cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda in timpul saptamanii sa plece inapoi la PSD si cu Ludovic Orban in Weekend sa votam cu PNL ! Cel pentru care am muncit toti sa ajunga la Parlamentul European - si care ne-a mintit in fata pe toti ca nu merge, doar candideaza sa ajute lista ! Cel pentru care am cedat mandatul meu castigat pe lista ProRomania!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Președintele Pro România îl amenință cu excluderea pe Mihai Tudose, dar și pe ceilalți membri care nu respectă decizia partidului, subliniind că ”Mihai Tudose a descoperit acum grija față de guvernare” și că PRO România va merge mai departe însă ”fără vânzători”.

„E bine ca macar separam apele / dar este greseala mea ca am lasat de la mine sa treaca toate tradarile si ticalosiile la adresa noastra! Mergem mai departe - mai putini dar fara vanzatori! Mihai Tudose a descoperit acum grija fata de guvernare - tocmai el care a fugit de la Guvern de frica lui Dragnea si l-a lasat pe Premierul Japoniei singur prin Bucuresti! Si tocmai el care a zis ca ramane alaturi de noi sa lupte in Parlamentul Romaniei si a plecat imediat la Bruxelles pentru 5 ani cu voturile noastre!”, scrie fostul premier pe Facebook.

De asemenea, Victor Ponta mai susține că partidul său Pro România se află sub un atac și că nu va lăsa partidul să fie folosit de Ludovic Orban și PNL.

„Este corect sa nu votam un Guvern nelegitim, neprofesionist, instaurat cu metodele folosite de Traian Basescu in Decembrie 2009 - si care va genera un dezastru in 2020 exact cum a fost in 2010! Nu am votat Guvernul “Ciolos” si mi-am asumat toate riscurile - asa voi face si acum! ProRomania trebuie sa fie un proiect politic pe termen lung , cu adevarat modern si social democrat / nu voi lasa ca aceasta constructie sa fie folosita ca un vehicol de adus la Putere PNL si Ludovic Orban!. Chiar daca acum ProRomania este sub un atac total - vom rezista si vom fi mai buni si mai puternici!”, este mesajul acid al fostului premier Ponta.