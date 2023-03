Virgil Popescu, ministrul Energiei, întâlnire cu un oficial american pe tema centralei nucleare de la Cernavodă

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a avut o întâlnire cu Don Graves, secretar adjunct al Departamentului Comerţului al Statelor Unite ale Americii, pe tema centralei nucleare de la Cernavodă.

Sursa foto: Facebook | Virgil Popescu

"Astăzi am avut o nouă întâlnire de lucru cu Don Graves - Deputy Secretary of Commerce, care are o vastă experiență în gestionarea eficientă a fondurilor și în domeniul economiei.

În cadrul vizitei în SUA, de anul trecut, Don Graves mi-a transmis că Departamentul de Comerț al SUA va fi ”One Stop Shop” pentru finanțarea programului nuclear civil din țara noastră.

În dialogul de astăzi am discutat în detaliu despre ultimele evoluții ale parteneriatului strategic România - SUA în domeniul energiei: retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și construcția Unităților 3 și 4, dar și despre viitorul SMR, care va fi instalat la Doicești.

Oficialul american a transmis că țara noastră are în continuare tot suportul pentru a dezvolta sectorul energiei", a scris Virgil Popescu în postarea de pe Facebook.