A murit ”iubita” Roxanei Vancea! Potrivit apropiaților, Elena și-ar fi pus capăt zilelor

”Inca nu imi vine sa cred, parca nu imi ajungea cat am plans in ultimele saptamani si cat sufar. Drum lin printre ingeri , ingerule Princess. Champ. R.I.P Elena Popa”, a scris prietena Elenei. Cu atât mai șocant este ultimul mesaj postat de Elena, potrivit Spynews.

Ultimul mesaj al Elenei înainte să-și pună capăt zilelor

Momentan nu se cunosc mai multe detalii despre decesul Elenei Popa. Cert este că sâmbătă după-amiază, în jurul orei 19:00, bruneta a scris că se afișează așa cum vrea ea pe rețelele de socializare, semn că i s-ar fi făcut anumite reproșuri.

”Afisezi ce doresti pe Fb sau Insta, dar vorbeste putin ca faci praf cand nu stii de la ce adresa chemi taxiul dimineata! No hate! It all about love!;)”, a scris ea.