Cum a descoperit Cătălin Botezatu că are cancer și de la crede că i se trage

Botezatu crede că viața tumultuoasă, excesele, faptul că s-a neglijat au contribuit la problemele sale medicale.

"Am început acum un an și jumătate, când în urma unui simplu control am descoperit un apendic mai inflamat. Doctorul mi-a spus: 'E un apendic mai special'. Și eu i-am zis: 'Păi puteam să n-am eu ceva special'? În spatele acestui apendic se ascundea o tumoră. Era cancer", a povestit Cătălin Botezatu.

Potrivit designerului, un rol important îl au controalele de rutină.

"Dacă nu te tratezi atunci când trebuie, dacă nu-ți faci un control, te poți trezi cu cine știe ce boală și e prea târziu. Dacă faci asta, așa cum am făcut eu, și am ajuns pe mâinile tale (n.r. designerul se adresa Evei Pavel, consilierul medical internațional, care l-a ajutat cu intervențiile din Turcia), ai șansa să te simți ca acasă într-un spital. Din păcate, o viață tumultuoasă, poate uneori neglijentă din partea mea, te poate duce în halul acesta. Și uite, am ajuns la un cancer, o tumoră (...)", a declarat Cătălin Botezatu, într-o emisiune TV.

"E foarte important în momentul în care te trezești dintr-o anestezie singur, să vezi o persoană dragă, care-ți zâmbește și-ți dă încredere în tine. Că nu ești singur. Și atunci parcă se deschid din nou porțile, nu Raiului, porțile vieții, pentru că porțile Raiului se pot deschide oricui într-un spital. Se deschid înapoi porțile vieții și, uite, sunt emoționat, eu te văd tot timpul pe tine și asta înseamnă mult. Eram ca un zombi, dar nu a contat pentru că am simțit că acolo Sus e cineva care mă iubește și mi-a mai dat o șansă și că cineva e lângă mine tot timpul", a mai spus Bote, potrivit revistei Viva.

În septembrie 2019, Cătălin Botezatu a fost operat de urgență în Turcia, după ce în urma unui set de analize, medicii au descoperit că acesta suferă de o tumoră la colon. Celebrul designer a stat în jur de 6 ore pe masa de operație. Se pare că după ce i-a fost depistată tumora, doctorii au decis să-i taie acestuia jumătate de colon. Pe lângă procedura de extirpare a tumorii, Cătălin Botezatu a fost supus și unei proceduri de chimioterapie hipertermică. Cătălin Botezatu are și mari probleme cardiace, având montate 5 stenturi la inimă.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal