Cozmin Gușă îl umilește cumplit pe Marcel Pavel! Acuzații grave la adresa acestuia! Reacția fulger a artistului

Este și cazul lui Cozmin Gușă, cu care renumitul cântăreț era prieten de mai bine de 20 de ani. Doar că acest lucru nu l-a oprit pe patronul Realitatea Plus să-l umilească public și să-i aducă o serie de acuzații năucitoare.

“Din ce am aflat, primul test a fost negativ, iar cineva vrea să facă un PR pentru pandemie. Din ce am discutat, este că a fost obligat să semneze, la internare, o declarație că nu vor discuta cu presa. Manipularea e totală! Așa au fost obligate și vedetele de la Antena 1, spitalul nu zice nimic”, a spus Cozmin Guşă, care pare că nu mai știe cum să mai iasă în evidență după ce a revenit în PSD.

Inspirat de succesul lui Rareș Bogdan, probabil patronul Realitatea Plus a sperat că va urma și același traseu politic, doar că nu a avut deloc succes și momentan este doar o voce palidă care vag se mai aude pe fundal.

Contactat de jurnaliștii de la impact.ro, Marcel Pavel s-a arătat dezamăgit încă o dată de toți cei care s-au îndoit de suferința lui și le-a trasnmis că vor fi dați în judecată toți cei care l-au calomniat.

“Oameni buni, am fost în pericol să îmi pierd viața. Niciodată nu m-aș juca măcar o clipă cu așa ceva. Nu fac jocuri politice, nu mi-aș supune familia la un asemenea calvar. Sunt un om cu capul pe umeri și cu frica lui Dumnezeu. Toți cei care au spus că eu am mințit că aș fi avut coronavirus, că aș face parte din vreun plan de manipulare în masă, ori că am luat bani pentru a mă preface bolnav, vor răspunde în fața instanței. Toți, fără excepție.

Am muncit toată viața mea pentru ceea ce am acum, numai eu știu cu câte greutăți, și nu permit nimănui să calce în picioare integritatea mea și a familiei mele. Am suferit enorm din această cauză, însă, într-un final, am înțeles că cea mai importantă este sănătate. Fiecare să își asume ceea ce spune și ceea ce face”, a declarat Marcel Pavel pentru impact.ro.