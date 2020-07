Cum arăta, în tinerețe, celebrul Celentano din Las Fierbinți? Este de nerecunoscut!

Trecutul actorului în vârstă de 42 de ani, nu a fost unul deloc ușor. Acesta a lucrat o bună perioadă peste hotare pentru a-și câștiga existența. La doar 25 de ani, acesta muncea în Coreea de Sud.

“Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de fotbal. Atunci am pierdut foarte mulţi bani, pentru că se făceau pariuri pe cine va câştiga meciurile.

Actorul povestește că lucra într-un parc de distracţii foarte mare, potrivit playtech.ro.

”Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje. Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro.

Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă, intram în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european. Acea experienţă mi-a folosit enorm, a fost armata pe care n-am făcut-o. A fost o socializare bruscă, pentru că eram acolo cu mai mulţi ruşi, bulgari, moldoveni. M-am întors apoi în România”, povestește Văncică.

De aproape 10 ani, Văncică interpretează rolul celebrului bețiv Celentano. Însă, în tinerețe, povestește că era un romantic incurabil.

”Eram Pardaillan. Eram de-ăsta, salvam lumea! Doamne! Cal n-aveam, dar în rest, le aveam pe toate!”, spune Adrian Văncica pentru carticusuflet.ro.