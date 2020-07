Iulia Albu, scandal monstru cu Andreea Bănică. Cătălin Măruță, obligat să părăsească propria emisiune

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Bănică a dezvăluit că ea și Iulia Albu au fost cândva prietene, însă acum nu își mai vorbesc și nu se mai urmăresc nici măcar pe conturile de socializare. Asta nu a oprit-o pe Andreea Bănică să o desființeze pe Iulia Albu, după ce, ani la rândul, fashion editorul i-a criticat ținutele fără menajamente. Fiind supusă unui șir de întrebări fulger despre diverse lucru și personaje, Măruță i-a cerut Andreei Bănică să o descrie pe Iulia Albu în trei cuvinte, moment în care cântăreața a replicat fără să stea prea mult pe gânduri: ”Prefăcută, perversă și aiurea în showbiz”.

Andreea Bănică, despre Iulia Albu: Prefăcută, perversă și aiurea în showbiz

„E o perversă și o prefăcută. Asta e Iulia Albu și nu am de ce să nu o spun. Am blocat-o și pe Instagram, pe rețelele sociale. Am fost prietene bune la un moment dat. Vorbeam despre multe lucruri, iar eu am crezut în prietenia noastră. Dar m-am înșelat crunt. Eu sunt de părere că oamenii trebuie să fie onești, nu prefăcuți. Asta e ea, n-ai ce să-i faci”, a povestit Andreea Bănică în cadrul emisiunii La Măruță.

Replica Iuliei Albu: Vreau să-ți mulțumesc!

Declarația nu a rămas fără replică, astfel că Iulia Albu a decis să își ia revanșa în aceeași emisiune.

”Andreea, vreau să-ţi mulţumesc. E foarte drăguţ că ai acceptat această invitaţie, când eu nu am avut timp. Dragii mei, este foarte urât să folosiţi cuvinte pe care nu le înţelegeţi, există DEX. Eu nu am avut cu ea o relaţie de prietenie. Am fost alături de ea când făcea nişte gafe în acel proiect. Am crezut că merită acest lucru. Ea a avut o criză de-a dreptul, ea nu a făcut ironii asupra mea. Eu am primit un mesaj urât în care m-a ameninţat că-mi poate face foarte mult rău. Ea nu a apărut cu piesa nouă în presă, a apărut acum, cu mine. Eu i-am făcut bine.”, a spus Iulia Albu.

Măruță, victimă colaterală în scandalul vedetelor

După ce a terminat cu Andreea Bănică, Iulia Albu l-a criticat pe Măruță, gazda emisiunii, pentru stilul său vestimentar. În cadrul rubricii de modă, fashion editorul l-a acuzat pe prezentator că alege doar pozele care îi plac pentru a fi comentate de ea.

Acesta a fost momentul care a declanșat furia prezentatorului, care s-a ridicat nervos de pe celebra canapea şi i-a spus in faţă Iuliei că minte. Apoi, a părăsit platoul și s-a reîntors abia când Iulia Albu a plecat din emisiune, semn că lucrurile nu stau deloc bine între cei doi.