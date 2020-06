Maria Dragomiroiu a dezvăluit ce pensie primește, după 40 de ani de muncă. Fanii artistei au crezut că e o glumă

Românii care au ascultat-o au rămas fără cuvinte, căci suma dezvăluită de Maria Dragomiroiu e extrem de mică. Cu toate că este Cetățean de Onoare al Municipiului București, cântăreața a mărturisit că primește lunar o pensie de doar 1.200 de lei.

„Am 1.200 lei. Cam cum aș putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1.200 de lei? Nu pot renunța la cântat, depind de el din punct de vedere financiar. Am nevoie sa trăiesc, totul trece prin stomac. Nu suntem plătiți ca artiștii din afară, care își permit să se retragă la un moment dat”, a mărturisit artista la Antena Stars.

Maria Dragomiroiu, în vârstă de 64 de ani, a primit, în urmă cu câteva zile, chiar de Ziua Internațională a Iei, din partea primarul general Gabriela Firea, Titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului București”. Nu i s-a oferit acest privilegiu în localitatea natală, satul Marcea, comuna Ionești, din județul Vâlcea, din cauză că mai mulți consilieri locali nu au votat această propunere.

"Doresc să mulțumesc bucureștenilor și Consiliului General. Bucureștiul a devenit casa mea: aici mi-am întemeiat o familie, aici am avut întâlniri cu oameni importanți care m-au făcut ceea ce sunt!", spunea artista.

Alte artiste cu pensii foarte mici

În aceeași situație disperată din cauza banilor foarte puțini se află și Maria Ciobanu, privighetoarea muzicii populare, dar spune că nu se bazează doar pe acești bani.

De asemenea, Elena Merișoreanu a dezvăluit că are o pensie de doar 2.000 de lei. Când a auzit de situația Mariei Ciobanu, nu i-a luat apărarea, ci spune că ea nu a fost angajată la vreun ansamblu.

“Nu poti sa spui ca ai pensie mica daca nu ai fost angajata la un ansamblu. Eu de la 16 ani am fost angajata. Nu stiu ca ea sa fie angajata la vreun ansamblu in Bucuresti. Eu am peste 30 de ani de munca la «Rapsodia Română». Noi aveam turnee grele. Cand ieseam de pe scena, ieșeam cu bruma la gura. Nu trebuie sa ne vaitam, că nu e cazul”, a afirmat Elena Merișoreanu la Antena Stars.