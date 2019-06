Nuntă de poveste la Hollywood! Cu ce actor din universul Marvel s-a căsătorit fiica cea mare a lui Arnold Schwarzenegger

foto- Facebook/ Chris Pratt

Actorul american Chris Pratt s-a căsătorit cu Katherine Schwarzenegger, fiica cea mare a starului hollywoodian Arnold Schwarzenegger, în cadrul unei ceremonii care a avut loc sâmbătă în California, informează cnn.com.



Chris Pratt, în vârstă de 39 de ani, şi Katherine Schwarzenegger, în vârstă de 29 de ani, şi-au anunţat căsătoria prin intermediul unui mesaj publicat sâmbătă pe Instagram.



Ceremonia a avut loc în Montecito, California, a dezvăluit pentru CNN o sursă din anturajul actorului Chris Pratt.



Ţinutele purtate de tinerii căsătoriţi au fost realizate de designerul de modă Georgio Armani.



Chris Pratt şi Katherine Schwarzenegger şi-au anunţat logodna în luna ianuarie, după o relaţie de câteva luni.



Katherine este primul dintre cei patru copii pe care Arnold Schwarzenegger, actor şi fost guvernator al statului California, îi are cu jurnalista Maria Shriver, o nepoată a fostului preşedinte american John F. Kennedy.



Chris Pratt, cunoscut pentru rolurile interpretate în producţii precum "Guardians of the Galaxy", "Jurassic World" şi "Parks and Recreation", are deja un fiu, Jack, cu prima lui soţie, actriţa Anna Faris. Cei doi actori s-au despărţit în 2017 după o căsnicie care a durat opt ani.