Omul lui de încredere, Constantin Enceanu, a povestit în exclusivitate pentru Antena 3 că regretatul artist dădea sume mari de bani copiilor, pentru că fusese sărac, şi voia să dea şi altora din agoniseala lui.

Cei doi plănuiseră să meargă împreună la Mormântul Sfânt, unde Petrică Mîţu Stoain a fost de mai multe ori.

Mai mulţi artişti au cântat aseară cu lacrimi în ochi la primul spectacol organizat la Sala Palatului după moartea lui Petrică Mîţu Stoian.

"Ştiu că îi duceţi dorul. Niciunul dintre noi nu va reuşi să îl înlocuiască pe Petrică Mîţu Stoian, dar cred că Dumnezeu a avut nevoie mai multă de el acolo în ceruri. Probabil că îşi face un ansamblu, altfel nu îmi explic. Prea mulţi artişti de seamă au plecat în lumea cea fără dor.

Vom încerca de fiecare dată să aducem un omagiu în amintirea lui(...). Atunci când am primit vestea oarecum am certat un pic divinitatea că a făcut un lucru nedrept", a spus Constantin Enceanu.

"Îşi dorea să colinde lumea. Voia să meargă la Mormântul Sfânt, chiar hotărâsem în iarna asta să mergem. Eu nu am fost niciodată, el a fost, şi îmi spunea că vi cu sufletul mai curat, cu energie pozitivă", a mai spus Enceanu pentru Antena 3.

Mărturie exclusivă despre regretatul Petrică Mîţu Stoian. Ce nu ştia lumea despre el

"Petrică era foarte generos. Când mergeam undeva zicea că face el cinste, vedea copii amărâţi şi le dădea sume destul de mari. (...) Lumea nu ştia că atunci când aveam o petrecere în familie el era sarea şi piperul, era extrem de glumeţ. Era o atmosferă extraordinar de plăcută în preajma lui, el dădea tonul. Din orice făcea o glumă, lucru care nu e la îndemâna oricui(...).

Am vorbit cu el joi seara, el a murit sâmbătă după-amiază. Atunci am aflat că pleacă la Reşiţa. (...) "Am plecat , frăţioare!" Şi plecat a fost", a relatat artistul.

