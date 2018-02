Anastasia Lazariuc, despre marea sa dragoste: „El era înalt, frumos și deștept… Înțelept n-a fost, pentru că dacă era, nu ne despărțeam. L-am iubit...”

Foto: youtube.com

A fost marea sa dragoste, dar totul s-a sfârșit cu un mariaj dureros. Într-un interviu mai vechi, Anastasia Lazariuc a vorbit despre Gheorghe Cringănuță, primul său iubit și cel cu care are doi copii, Andrei și Ileana.

Deși bărbatul a fost prima dragoste a Anastasiei Lazariuc, mariajul lor nu a funcționat.

„Nu i-am dat niciodată motive să fie gelos. Iar el era înalt, frumos și deștept… Înțelept n-a fost, pentru că dacă era, nu ne despărțeam. L-am iubit. Eram din același sat, am învățat în aceeași clasă. Am fost o soție cuminte și o mamă prezentă în viața copiilor mei. Am făcut tot posibilul să mă împart corect între profesie și familie. Dar, probabil, nu poți obține totul de la viață. Undeva trebuie să pierzi. Iar eu mi-am pierdut soțul... Nu am avut parte de siguranţă, pentru că de fiecare dată atunci când am crezut s-a dovedit a fi o iluzie şi iarăşi am ajuns la concluzia că trebuie să mă bazez doar pe mine. Am fost împreună 14 ani. Ne-am ştiut din şcoală, am fost colegi de şcoală, în clase paralele, a fost dragoste la prima vedere, prima mea dragoste, l-am aşteptat din armată, o dragoste frumoasă, curată și pură. Am crezut şi mi-am dorit să fie pe viaţă. Lucrurile, în schimb, nu au mers aşa. De multe ori m-am gândit – dacă aş fi fost fericită în familie, cred că nu mi-aş fi dorit carieră. Eu am făcut lucrul acesta pentru că nu am avut satisfacţie în familie şi atunci tot elanul meu, toată dorinţa mea a fost muzica”, declara Anastasia Lazariuc, potrivit Libertatea.