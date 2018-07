Andreea Raicu, mărturisire emoționantă: „Am trăit dezamăgiri...”

Foto: Facebook/Andreea Raicu

Andreea Raicu a publicat un mesaj foarte emoționant despre momente grele prin care a trecut în viață și ce a învățat în urma lor.

"Mă uit mereu în urmă, la momentele grele, la experiențele intense pe care mi le-a oferit viață și oricât de dificile au fost știu că sunt singurele moduri prin care pot să cresc, să evoluez și să devin mai bună. Ultimul an a fost plin de astfel de momente care păreau că nu se mai termină indiferent de cât efort am făcut să le evit sau să le rezolv. Am trăit dezamăgiri, lovituri, pierderi care m-au consumat atât de tare încât am renunțat să mă mai lupt, să mai găsesc soluții, iar acela e momentul în care te lași în mâinile lui Dumezeu care ți-a pregătit ceva mai bun și mai potrivit. De multe ori ne incapataman să credem că știm ce e mai bine pentru noi și tot de atâtea ori ne înșelăm amarnic. Alegem să ramanen în zona de confort, fugim cu disperare de schimbări din cauza fricilor și a neîncrederii. Realitatea este că oricât am fugi de ea, schimbarea este o constanța în viață noastră și nu poate aduce decât lucruri bune. Nu va fie frică de schimbări, primiți-le în viață voastră și oricât de greu e, mulțumiți-le celor care, prin comprtamentul lor, de mute ori agresiv, va împing spre aceste ele. Eu una am învățat să o fac când am realizat că inconștient ei au contribuit la evoluția și dezvoltarea mea", a scris Andreea Raicu pe Facebook.