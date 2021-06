Cu câţi bani a plecat acasă Narcisa Birjaru, prima femeie câștigătoare la Chefi la cuțite

Ultima probă a sezonului, difuzată miercuri seară pe Antena 1, le-a testat finaliștilor abilitatea de a coordona o întreagă echipă, în presiunea unei competiții dure. Fiecare dintre cei trei a pregătit un meniu complet care a inclus un starter, un main course și un desert semnătură, iar farfuriile au fost jurizate de o serie de invitați speciali.

După mai bine de patru ore în care au gătit la foc continuu, după un lung șir de emoții care păreau să scape de sub control, după o serie de farfurii impecabile puse pe banda ce le-a măcinat nervii timp de 17 confruntări, numele câștigătorului avea să fie anunțat.

Narcisa Birjaru, din echipa mov condusă de chef Cătălin Scărlătescu, a adjudecat titlul sezonului dar și premiul de 30.000 de Euro, demonstrând unui întreg juriu de chefi cunoscuți și apreciați că merită să strângă la piept farfuria de aur.

”Am rămas fără cuvinte, nu știu cum să explic ce simt acum! Nu mă așteptam să câștig sezonul 9 Chefi la cuțite, dar este cea mai mare bucurie și mândrie a mea. Nu aș fi putut să ajung aici fără echipa mea! Mulțumesc, Alex, pentru tot, ai fost omul principal care m-a ajutat să ajung aici. Tu ești campionul meu! Am onoarea să fiu prima femeie care câștigă acest trofeu frumos!”, a spus Narcisa printre lacrimi.

Întrebata ce va face cu banii, Narcisa a raspuns, pentru a1.ro: "Inca nu stiu exact. Mi-as dori sa dau avans, sa imi cumpar o casa noua. Dar, pe viitor, mi-ar placea sa am si un restaurant al meu in care sa includ o buna parte dintre preparatele pe care le-am gatit in acest show. Pe meniu va sta la loc de cinste Prajitura lui mamaie si tocana specifica gatita in semifinala".

Statuie pentru Scărlătescu, chef-ul de aur al sezonului 9

Finala sezonului 9 a strălucit în culoarea mov, iar mândru peste măsură, chef Cătălin Scărlătescu și-a îmbrățișat echipa și câștigătoarea. Juratul și-a adăugat încă un titlu în palmaresul sezoanelor la cuțite adjudecate, dar și avantajul de a avea pe tot parcursul sezonului 10 statuia sa în platoul show-ului.

