Boala gravă de care suferă o artistă super celebră! Este bipolară și a fost diagnosticată cu tulburări psihice

Demi Lovato, acum în vârstă de 27 de ani, s-a luptat nu numai cu tulburarea bipolară în trecut, ci și cu dependența de droguri și bulimia.

Într-un interviu recent, tânăra a povestit cum este să trăiești zilnic cu tulburarea bipolară. Potrivit acesteia, cea mai greșită concepție atunci când vine vorba despre o astfel de tulburare este că ”ești bine pentru un minut, însă în minutul următor nu mai ești”.

”În realitate, lucrurile nu sunt așa. Oamenii aruncă foarte des cu cuvântul bipolar, chiar în situații care nu se referă cu nimic la tulburarea bipolară. Dar pentru mine, reprezintă ceva ce am, nu reprezintă cine sunt.”

Pentru a avea o stare psihică bună, Demi Lovato susține că ”o ia pas cu pas”, scrie express.co.uk.

”Fac lucruri pentru mine, care mă fac să mă simt bine”.

Cât despre bulimie, artista a declarat că mama ei suferea, de asemenea, de această afecțiune și că, din cauza aceasta, imaginea unui trup perfect a avut un impact puternic asupra ei, încă de la o vârstă fragedă.

„Chiar dacă aveam doi sau trei ani, fiind în jurul cuiva care avea 80 de kilograme și o tulburare alimentară activă ... este greu să crești așa", a declarat ea, potrivit Self.

Demi Lovato a început să mănânce compulsiv la vârsta de 9 ani și să verse pentru a scăpa de excesul de mâncare ingerat, la vârsta de 12 ani. Problemele de alimentați au continuat până la 18 ani, când a intrat într-un program de reabilitare.

Acum spune însă că este mândră de trupul ei, însă se teme că va transmite bulimia viitorilor săi copii.

”Nu mă gândesc acum să fac un copil, însă deja îmi pun întrebări. Bunica mea a avut bulimie, mama a avut și o am și eu. Sper că cei mici ai mei să nu o aibă, dar este un fel de dependență, este ereditară”, a declarat ea.

În 2018, Demi Lovato a ajuns în stare gravă la spital după o supradoză de droguri, potrivit eu.usatoday.com.

La doar două săptămâni după această experiență, tânăra a postat un mesaj pe o rețea socială prin care îi mulțumea lui Dumnezeu că este încă în viață.

”Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut în viață și sunt bine. Întotdeauna am fost transparentă în ceea ce privește dependențele mele. Ce am aflat însă este că această boală nu e ceva care dispare sau se estompează cu timpul. Este ceva ce trebuie să depășesc și nu am făcut-o încă. "

La ora actuală, Demi Lovato este într-o stare bună și se luptă pentru a rămâne pe ”calea dreaptă”. Aceasta este fericită că a reușit, în mare parte, să treacă peste majoritatea dependențelor și își dorește să depășească complet această fază, bineînțeles, cu ajutorul terapeuților și a medicilor care sunt alături de ea.