Dani Oţil a devenit tătic! Prima imagine cu băieţelul postată de soţia sa, Gabriela

Gabriela a ales să posteze pe Instagram, o fotografie în timp ce îşi ţine la piept bebeluşul, însă proaspăta mămică nu a dorit să dezvăluie și chipul băiețelului său.

Dani Oţil şi Gabriela și-au unit destinele în cursul lunii mai, într-un eveniment discret, organizat în aer liber.

În martie 2021, cei doi anunțau că vor deveni părinți.

"Voiam să vă spun acum ceva timp, dar mi-a luat-o Smiley înainte. A scos o melodie și am și eu una, dar mai am două versuri la ea. În ziua de azi, dacă nu faci ceva special, o statuie, nu există. Să mă felicitați când o să-l dau la facultate și nu o să fie un drogat. În fine, eu practic nu am făcut nimic, doar am stat", declara atunci Dani Oțil.

