Drama prin care a trecut Andreea Marin: „Oricât de puternică aș fi, după asta nu mi-am revenit!”

Foto: Facebook/Andreea Marin

Andreea Marin a mărturisit că anul 2016 a fost cumplit pentru ea, din punct de vedere personal. Vedeta a fost dărâmată de moartea tatălui ei.

Aceasta a mărturisit sincer că încă nu și-a revenit și că tatăl ei era un sprijin pentru toată familia.

„Anul acela a fost greu din punct de vedere personal pentru mine. În primul rând din cauza pierderii tatălui meu, pe care nu o așteptăm. Nu era ceva la care să mă aștept. Și, oricât de puternică aș fi, pentru că sunt un om care a trecut prin multe, după asta nu mi-am revenit. N-am reușit să mă pun încă pe picioare. Poate pentru că tatăl meu era un om foarte hotărât. Era un sprijin pentru noi toți cei din familie. Și practic acum am devenit eu cea mai vârstnica din familie. E o responsabilitate pe care o simț apăsătoare. Am o avere de la tata, că să spun așa. Era un izvor de înțelepciune, era un om care avea și partea asta practică foarte bine dezvoltată. Dar era și puțin poet, chiar boem. Era un bărbat romantic, care citise mult. Am rămas cu multe de la el. Pe de altă parte, el n-a fost pentru mine doar un tată. Gândește-te că noi am trecut împreună prin cel puțin o dramă, eu fiind copil la acea vreme. Și nici tata nu era atunci prea vârstnic, avea 38 de ani. În momentul pierderii mamei, căci despre el vorbim, noi am devenit cei mai buni prieteni”, a mărturisit Andreea Marin, într-o emisiune tv.