Olivia Steer are o piele de invidiat si a impartasit secretul sau si cu fanii din lumea virtuala. Sotia lui Andi Moisescu a marturisit ca sta la soare fara probleme si nu foloseste deloc creme cu protectie UV.

”Este prima vara in care stau pe saturate la soare, fara sa ma ard deloc. Secretul: fara lotiuni/uleiuri de soare de plaja si dieta alcalina. M-am expus la soare incepand cu luna mai, cand soarele era inca bland. M-am obisnuit cu temperarurile tot mai arzatoare, treptat. N-am sarit pe plajă, direct in august. Asta ar fi alt secret. Si in alti ani, am facut la fel, dar greseam dandu-ma cu ulei de cocos. Inevitabil, aveam apoi arsuri usoare. Fata nu se usuca! S-ar usca sau s-ar rida, insa, de la cremele cu factor de protectie - ce inventie inutila si paguboasa! a scris Olivia pe contul sau de Facebook.

Sursa FOTO