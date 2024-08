Novak Djokovici a câștigat aurul la JO 2024. Imagini emoționante cu sârbul în lacrimi, după finala cu Alcaraz

Tenismenul sârb Novak Djokovic, numărul doi mondial, a câştigat prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice, duminică, după ce l-a învins pe spaniolul Carlos Alcaraz cu scorul de 7-6 (7/3), 7-6 (7/2), în finala probei masculine de simplu, la Roland Garros.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Djokovic (37 ani), deţinătorul recordului de titluri de Mare Şlem (24), s-a impus la capătul unui meci dramatic, care a durat aproape trei ore (2 h 50 min). La final, tenismenul a izbucnit în lacrimi.

What it means. Everyone is crying in the stadium (from emotions) #djokovic #olympics @Paris2024 pic.twitter.com/PGjshOZui4