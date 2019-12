Roger Federer stabileşte un nou record. Jucătorul de tenis va apărea pe monedele din Elveția

Roger Federer stabileşte un nou record. Jucătorul de tenis în vârstă de 38 de ani va deveni primul elveţian în viaţă pentru care se va emite o monedă cu figura sa.

Până la 19 decembrie pot fi comandate monede de argint de 20 de franci elveţieni dedicate sportivului care a cucerit 20 de titluri de Mare Şlem.

În total, vor fi emise 55.000 de astfel de monede pe care apare imaginea lui Federer şi celebra sa lovitură de „backhand”. În cazul în care cererea va fi prea mare, urmează să mai fie emise alte 40.000 de monede.

Cei care nu vor reuşi să obţine în acest an o monedă cu Federer pot să aştepte până anul viitor când urmează să fie emise monede de aur de 50 de franci elveţieni cu chipul sportivului.

Thank you Switzerland??and Swissmint for this incredible honour and privilege. ?#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6