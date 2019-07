Simona Halep, despre finala cu Serena Williams: „Mă simt mai puternică mental să o înfrunt”

Simona Halep a declarat că se simte "mai puternică mental" pentru "marea provocare" de a juca sâmbătă împotriva Serenei Williams în finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, relatează BBC.



În semifinale, Halep a învins-o clar pe ucraineanca Elina Svitolina, 6-1, 6-3, calificându-se în prima sa finală la All England Club, unde o va întâlni pe Serena Williams, de şapte ori câştigătoare a acestei competiţii. Românca are o singură victorie în zece meciuri contra americancei, la Turneul Campioanelor de la Singapore în 2014.



"Voi crede că am şansa mea să o înving. Desigur, respect mult ce a reuşit ea şi ce reuşeşte. Acum însă mă simt mai puternică mental să o înfrunt. Vom vedea de se va întâmpla. Este o mare provocare pentru mine", a afirmat Halep, care are 27 de ani şi este numărul şapte mondial.



Anterior, ea a spus că "e unul dintre cele mai bune momente din viaţa mea".



Întrebată ce s-a schimbat din 2014, când s-a oprit în semifinale la All England Club, ea a răspuns: "Am mai multă experienţă, sunt pozitivă pe teren şi nu mă mai dau bătută. Am învăţat multe în cinci ani."



Simona Halep este al doilea reprezentant al României care joacă finala la Wimbledon, după Ilie Năstase, ce a pierdut finalele din 1972 şi 1976.



Pentru Halep este a cincea finală de Mare Şlem din carieră, după cele din 2018 de la Australian Open, 2014, 2017 şi 2018 (campioană) la Roland Garros. Doar la US Open românca nu a apucat să joace cu trofeul pe masă, având o semifinală în 2015.