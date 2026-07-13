A fost câştigat un premiu de peste 379.000 de lei la Noroc, pe un bilet online

Sursa foto: Loteria Română

La tragerea Noroc de duminică, un jucător a obţinut un câştig de 379.289,28 de lei la categoria a II-a, a anunţat luni Loteria Română. Biletul câştigător fusese completat online, pe platforma bilete.loto.ro, notează Agerpres.

Următoarele extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc sunt programate joi. La Tragerile Speciale Loto ale Verii, desfăşurate duminică, Loteria Română a distribuit peste 26.800 de câştiguri, însumând mai mult de 3,23 milioane de lei.

Pentru extragerile de joi, la Loto 6/49 se reportează la categoria I o sumă de peste 41,54 milioane de lei (peste 7,93 milioane de euro), în vreme ce la Noroc rămâne în joc un report cumulat de peste 3,11 milioane de lei (peste 594.700 de euro).

La Joker, reportul de la categoria I depăşeşte 1,94 milioane de lei (peste 370.700 de euro), cel de la categoria a II-a trece de 400.200 de lei (peste 76.400 de euro), iar la categoria a III-a se ridică la peste 61.200 de lei. La Noroc Plus, categoria I are un report de peste 436.100 de lei (peste 83.300 de euro).

La Loto 5/40, categoria I înregistrează un report de peste 523.400 de lei (peste 100.000 de euro), iar categoria a II-a unul de peste 96.700 de lei. La Super Noroc, categoria I are în joc un report de peste 307.400 de lei (peste 58.700 de euro).