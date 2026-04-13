Accident în Snagov. Doi tineri au izbit un copac cu mașina cu atâta forță, că l-au rupt. Acul kilometrajului s-a oprit la 140 km/h

Un accident violent a avut loc în noaptea de luni spre marţi la marginea Bucureştiului, pe un drum împădurit care duce spre Lacul Snagov. Şoferul, un tânăr de 20 de ani, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei şi s-a fi izbit violent de mai mulţi copaci, înainte să se răstoarne la marginea drumului. El, dar şi prietenul său, care avea aceeaşi vârstă, au murit. Acul kilometrajului s-a oprit la 140 km/h, au spus anchetatorii. Potrivit celor mai noi informaţii, şoferul avea permis de numai doi ani şi a mai avut carnetul de conducere suspendat

Tragedia a avut loc chiar în prima zi de Paște, mai exact duminică seara, în jurul orei 23:25. Cei doi tineri veneau dinspre Palatul Snagov şi, conform primelor informații, şoferul circula cu o viteză extrem de mare. Din urmele prezente pe asfalt se vede cum, la un moment dat, tânărul aflat la volan ar fi pierdut controlul bolidului cu aproape 500 de cai putere sub capotă, ar fi derapat şi s-a lovit de mai mulţi copaci.

În urma accidentului, la fața locului au fost chemate mai multe echipaje de poliție, după ce telefonul șoferului se pare că ar fi transmis un semnal de alarmă. Acesta era din Capitală, iar pasagerul locuia în Dobroieşti "Am auzit ce s-a întâmplat, nu mi-a venit să cred de dimineaţă şi am zis că mă duc să văd ce s-a întâmplat cu copilaşul ăsta", a declarat un apropiat pentru Antena 3 CNN.

Au venit şi mai multe echipaje de descarcerare – de altfel, se vede și pe mașină unde au lucrat aceștia, unde a fost tăiat plafonul pentru ca cei doi tineri să poată fi scoși. După ce echipajele de descarcerare s-au chinuit minute bune, cei doi tineri au fost extrași din vehicul și s-au încercat manevre de resuscitare, însă, din păcate, niciunul dintre ei nu a mai răspuns, astfel că a fost declarat decesul.

"Maică-sa este în şoc, tatăl lui e în şoc. Era student, era un băiat de nota 20. Deci, nu am cuvinte... Se plimbă noaptea, nepotul meu este în anturajul lor. Sunt băieţi cuminţi", a mai spus apropiatul familiei şoferului.

Potrivit poliţiştilor, acul vitezometrului s-a blocat în bordul mașinii la 140 km/h. Trupurile neînsuflețite ale celor doi tineri au fost transferate la INML pentru analize suplimentare.

Titi Aur, despre tragedia din Pădurea Băneasa: Sunt patru elemente care duc la astfel de tragedii

"Atâta timp cât educaţia rutieră este zero, sunt şi unii care nu înţeleg nimic sau sunt mulţi care nu-nţeleg nimic. Şi, atunci, nu cred că lor li se poate întâmpla.

Când mai apare şi combinaţia fatală: maşină silenţioasă, care nu-ţi dă senzaţia de viteză, educaţie rutieră – zero şi vârstă mică, adică adrenalină mică, experienţă puţină, deja sunt patru elemente care duc la astfel de tragedii", a explicat Titi Aur, expert în conducere defensivă, într-o intervenţie telefonică la Antena 3 CNN.