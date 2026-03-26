Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a participat la bordul fregatei “Regina Maria” la un exercițiu cu dronele V-BAT

Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a asistat, joi, la bordul fregatei "Regina Maria", la o demonstraţie a sistemului de aeronave fără pilot V-BAT. Acesta s-a aflat alături de conducerea Ministerului Apărării şi de parteneri din domeniul securităţii, potrivit Agerpres.

''Astăzi, la bordul fregatei 'Regina Maria' a Marinei Române, ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a asistat la o demonstraţie a sistemului de aeronave fără pilot V-BAT, alături de conducerea Ministerului Apărării din România şi de partenerii din domeniul securităţii. Demonstraţia a evidenţiat modul în care cooperarea dintre SUA şi România consolidează capacităţile de supraveghere maritimă, recunoaştere şi informaţii, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea unui centru regional de instruire şi mentenanţă, promovând securitatea şi prosperitatea ambelor naţiuni'', se arată pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la Bucureşti.

Noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, a transmis, luni, primul mesaj către români de la preluarea mandatului, precizând că parteneriatul strategic nu a fost niciodată mai puternic și mai important ca în prezent.

De la reședința sa, Darryl Nirenberg a spus că “este o onoare să exercit funcția de ambasador al SUA în România”. El a vorbit despre “consolidarea parteneriatului strategic, prin securitate și independență energetică, extinderea legăturilor economice care aduc beneficii atât lucrătorilor americani, cât și celor români, consolidarea legăturilor dintre oameni, care au unit națiunile noastre de generații întregi. Privind spre viitor, onorăm valorile noastre comune de tradiție, moștenire și succes câștigat cu greu”.

