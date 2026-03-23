Primul mesaj pentru români al noului ambasador al SUA la București: “Parteneriatul cu România nu a fost niciodată mai puternic"

De la reședința sa, Darryl Nirenberg a spus că “este o onoare să exercit funcția de ambasador al SUA în România”. FOTO: Agerpres

Noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, a transmis, luni, primul mesaj către români de la preluarea mandatului, precizând că parteneriatul strategic nu a fost niciodată mai puternic și mai important ca în prezent.

De la reședința sa, Darryl Nirenberg a spus că “este o onoare să exercit funcția de ambasador al SUA în România”. El a vorbit despre “consolidarea parteneriatului strategic, prin securitate și independență energetică, extinderea legăturilor economice care aduc beneficii atât lucrătorilor americani, cât și celor români, consolidarea legăturilor dintre oameni, care au unit națiunile noastre de generații întregi. Privind spre viitor, onorăm valorile noastre comune de tradiție, moștenire și succes câștigat cu greu”.

Parteneriatul dintre SUA și România nu a fost niciodată mai puternic și mai important ca acum, a mai spus ambasadorul SUA.

“Este un moment care ne îndeamnă să reflectăm asupra principiilor durabile enunțate de fondatorii noștri, care definesc țara noastră, inclusiv respectul pentru libertățile fundamentale, principii pe care le împărtășim cu mândrie alături de familie. Lori și cu mine abia așteptăm să cunoaștem oameni din România și să învățăm de la voi să consolidăm prietenia durabilă între cele două popoare. Vă mulțumesc“, a mai transmis ambasadorul Darryl Nirenberg.

Noul ambasador și-a prezentat soția, Lori, fiica, Kelly, și fiul, Drew, dar și un membru special al familiei, cațelul Gatsby.

Darryl Nirenberg a fost nominalizat în luna mai 2025 în funcţia de ambasador al Statelor Unite în România de preşedintele Donald Trump. El a prezentat pe 3 martie scrisorile de acreditare preşedintelui Nicuşor Dan, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni.