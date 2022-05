Andrew Tate, unul dintre milionarii acuzați că au sechestrat femei în apropiere de București, se laudă că parchează pe locurile persoanelor cu handicap. Cum își justifică gestul

„Întotdeauna parchez în locurile pentru persoane cu dizabilități. Nu sunt o persoană rea, ci doar una rapidă. Cei mai mulți sunt înceți și proști, eu sunt rapid. Nu a fost nicio persoană în scaun cu rotile care să folosească acest loc în cele 45 de secunde înc are am cumpărat asta. Așa că nimeni nu are nimic de pierdut. Dar, data trecută când am ocupat unul dintre aceste locuri, cineva m-a întrebat: ”Scuze, ești handicapat?”, iar eu am răspuns: ”Da, chiar sunt!”. Iar ei au făcut niște fețe lungi.”, a spus Andrew Tate în filmare.

Frații Andrew și tristan Tate au ajuns recent în atenția publicului când într-o locație închiriată de aceștia la aproximativ 500 de metri de adresa la care locuiesc, în Pipera, au fost descoperite patru fete, între care trei românce și una din SUA.

Frații sunt cunoscuți pentru luxul în care trăiau și se pare că ascundeau, într-un imobil închiriat în apropierea vilei lor din Pipera, mai multe studiouri de videochat.

Anchetatorii au precizat că fiecare fată avea camera ei, unde au fost descoperite, pe lângă camere video, un număr mare de jucării erotice.

O femeie din SUA, Emma Aida Gabbey, în vârstă de 21 ani, ar fi declarat că a fost abordată pe Facebook de Tristan Tate, care a reușit s-o convingă că este îndrăgostit de ea și a chemat-o în România.

Ajunsă în vila din Pipera a noul ei iubit, Emma Aida Gabbey a realizat că tocmai a fost victima unei înșelăciuni, în condițiile în care a primit imediat o cameră în imobilul închiriat pentru videochat. În același timp, Tristan Tate ar fi anunțat-o că, dacă pleacă, o va găsi oriunde se va ascunde și îi va face rău. Speriată, aceasta i-a trimis un mesaj iubitului din America și i-ar fi povestit că este ținută cu forța într-o casă din România.