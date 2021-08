Animalele din ferme nu vor mai crește în cuști din 2023. Comisia Europeană vine cu propunere legislativă

Măsura îi bucură pe reprezentanţii ONG-urilor care luptă de ani de zile pentru drepturile animalelor din crescătorii, însă îi îngrijorează pe fermieri care se văd nevoiţi să facă investiţii serioase.

”Nu vorbim de niște bani puțini, ci de câteva milioane de euro, care prin faptul că UE ne-ar putea ajuta, am putea-o face destul de lejer, în sensul că, construim aceleași hale, numai că sistemul ăsta volier, pe care îl am aici, îl adaptăm la toate halele pe care le vom construi. Asta însemna distrugerea halelor 3, cuștile, și construirea unor hale noi, ca asta sau și mai performante, care să ne permită să scoatem ouă de cea mai bună calitate”, a declarat inginerul Ilie Neagu.

Specialiştii spun că alimentele provenite de la animale stresate sau crescute gresit au mai puţini nutrienți.

”Pe termen lung lung, discutăm despre boli metabolice, diabet, hipertensiune, obezitate, sindrom metabolic, discutăm despre patologii digestive, discutăm despre intoleranțe alimentare. Adică discutăm despre aproape toată plaja de boli acute și cronice, care pot fi întâlnite la un om”, a spus medicul nutriționist Florin Bălănică.

”Există diferențe între animalele care sunt crescute cât mai aproape de un mediu natural și cele care sunt crescute în medii restrânse, unde nu pot să interacționeze cu alte animale, nu sunt supuse factorilor externi de vreme, soare, vânt, temperaturi diferite”, a precizta medicul veterinar Dan Lescai.

Uniunea Europeană are unele dintre cele mai înalte standarde de reglementare în materie de bunăstare a animalelor din lume.

Acestea includ cerințe generale privitoare la creșterea, transportul și sacrificarea animalelor de fermă.

Comisia Europeană va prezenta o propunere legislativă până în 2023, iar măsurile ar putea fi aplicate concret din 2027.

Peste un milion de cetăţeni din Uniunea Europeană au susţinut iniţiativa.

