ANPC a dat amenzi de 6,4 milioane de euro în luna decembrie şi a închis temporar 80 de operatori economici

ANPC a dat amenzi de 6,4 milioane de euro în luna decembrie şi a închis temporar 80 de operatori economici / sursă foto: Getty Images

ANPC a anunţat, vineri, că a verificat, în luna decembrie, peste 6.700 de operatori economici în toată ţara şi a suspendat temporar activitatea a 80 dintre aceştia. Comisarii instituţiei, care au analizat 4.000 de reclamaţii, au dat amenzi de peste 6,4 milioane de euro.

În perioada 1–31 decembrie 2025, acţiunile de control desfăşurate de ANPC la nivel naţional au vizat peste 6.700 de operatori economici.

”Într-o perioadă cu risc comercial ridicat, comisarii ANPC au acţionat susţinut pentru identificarea şi corectarea abaterilor de la legislaţia în vigoare, intervenţiile având ca obiectiv principal protejarea sănătăţii, intereselor economice şi dreptului la informare al consumatorilor”, au afirmat reprezentanţii ANPC, într-un comunicat de presă, publicând şi rezultatele acțiunilor de control:

Amenzi contravenționale aplicate în valoare totală de peste 32,1 milioane lei

80 de operatori economici cu activitatea oprită temporar, până la remedierea deficiențelor

Peste 1.500 de acțiuni de consiliere pentru prevenirea abaterilor

Peste 4.000 de reclamații ale consumatorilor analizate și soluționate

140 de acțiuni comune desfășurate împreună cu alte instituții de control

Aceste rezultate evidențiază eficiența mecanismelor de control ANPC și echilibrul dintre măsurile sancționatorii și cele preventive, orientate către responsabilizarea operatorilor economici și creșterea gradului de conformare, mai transmite instituţia.

Ionel-Cristinel Obretin, Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor:

"Fiecare control înseamnă, în realitate, protejarea unei familii, a unui copil, a unui consumator care are dreptul să fie respectat. Intervențiile noastre din luna decembrie nu au fost despre cifre sau sancțiuni, ci despre responsabilitate și siguranță. ANPC va rămâne prezentă acolo unde există riscuri și va acționa ferm ori de câte ori drepturile consumatorilor sunt ignorate. Sănătatea și demnitatea oamenilor nu sunt negociabile".