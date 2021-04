AstraZeneca, la liber în România! Oricine dorește se poate vaccina, fără programare

Astfel, persoanele care doresc să se vaccineze cu AstraZeneca nu vor mai avea nevoie de programare pentru a-și administra o doză, scrie Digi24.

O circulară emisă de Comitetul Național de Vaccinare permite centrelor să vaccineze la cerere toate persoanele care se prezintă.

Decizia a fost luată la propunerea coordonatorilor centrelor de vaccinare care spun că acestea sunt goale și că angajații de acolo stau degeaba.

Așadar, membrii Comitetul Național de Vaccinare au decis că cine vrea să fie vaccinat cu serul AstraZeneca poate merge la centre cu buletinul și poate fi imunizat. Dacă sunt persoane programate, acestea au prioritate.

Măsura vine în urma reticenței tot mai mari a românilor cu privire la serul dezvoltat de AstraZeneca şi Universitatea Oxford, din cauza numărului relativ mare de efecte adverse apărute după imunizarea cu acest vaccin.

Mai multe date privind această situație vor fi oferite publicului marți, în jurul orei 14:00, când coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, o să aibă o conferință de presă.

Valeriu Gheorghiţă compară vaccinarea cu AstraZeneca cu mersul cu maşina sau cu avionul

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a comparat vaccinul AstraZeneca cu mersul cu mașina sau mersul cu avionul şi a explicat ce opțiuni au persoanele care refuză rapelul cu acest vaccin.

"Gândiți-vă la mersul cu mașina sau mersul cu avionul. Sunt mijloace de transport sigure, pe care le folosim, dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă accidente. Se întâmplă, face parte din statistică. Așa funcționează sănătatea publică. Trebuie să iei decizii în favoarea celor mulți, pentru că așa se stabilesc riscurile și beneficiile la orice decizie medicală.

Vorbim de un risc de 6 evenimente trombotice la 1 milion de persoane vaccinate. Practic, dacă am vaccina 20 de milioane de persoane, am ajunge la 120 de evenimente trombotice. Doar în anul 2019 am înregistrat la nivel național 128 de tromboze de sinus venos cerebral", a afirmat Gheorghiţă într-o emisiune TV.

În cazul în care apar, evenimentele trombotice după vaccinare se înregistrează într-un interval de 3- 4 zile până la 14 zile.

România: Aproape 100.000 de oameni şi-au anulat programarea la vaccinarea cu AstraZeneca

În total, aproximativ 90.000 de persoane și-au anulat programările cu AstraZeneca, numărul total de doze disponibile din acest ser fiind, în prezent, 750.000.

Rapelurile cu AstraZeneca încep pe 14 aprilie, fiind programate circa 9.000 de persoane. Până în prezent nu există anulări la rapel pentru acest vaccin.

Întrebat ce poate face o persoană care refuză rapelul cu AstraZeneca, dar vrea să se vaccineze, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare a precizat că la rapel frecvența reacțiilor adverse este semnificativ mai scăzută, iar la nivel european persoanele care au fost vaccinate cu a doua doză nu au dezvoltat evenimente trombotice.

