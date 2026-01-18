Autoritatea Vamală Română cumpără scanere pentru controlul bagajelor, de peste 6,7 milioane lei

Sursa foto: Facebook/ AVR

Autoritatea Vamală Română a lansat o procedură de licitaţie restrânsă pentru achiziţia de scanere cu raze X, destinate controlului bagajelor, în cadrul unui proiect de consolidare a capacităţii de control integrat, valoarea totală estimată a contractului fiind de 6,7 milioane lei, fără TVA.

Potrivit anunţului publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), procedura vizează furnizarea de echipamente de control cu raze X, structurată în două loturi.

Primul lot, care presupune achiziţia de scanere cu raze X Backscatter, portabile, are o valoare estimată de 5,05 milioane lei, fără TVA, în timp ce al doilea lot, ce vizează scanere fixe cu energie joasă pentru controlul bagajelor, este estimat la 1,65 milioane lei, fără TVA.

Contractul se încadrează în domeniul apărării şi securităţii, fiind supus unor condiţii speciale de executare, având în vedere că Autoritatea Vamală Română face parte din structurile de asigurare a securităţii naţionale şi europene, inclusiv NATO. Accesul la documentaţia detaliată şi la caietul de sarcini este permis doar operatorilor economici care îndeplinesc cerinţele de securitate, inclusiv deţinerea sau obţinerea unei autorizaţii de securitate industrială.

Termenul-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 23 februarie 2026, ora 14:43, pentru toate loturile.

Autoritatea Vamală Română se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul vamal, instituţie publică cu personalitate juridică. Autoritatea asigură aplicarea politicii vamale şi a legislaţiei în domeniul accizelor şi exercită atribuţiile stabilite prin lege.

Sumele necesare în vederea funcţionării Autorităţii se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor, precum şi din alte surse, potrivit legii.